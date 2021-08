Phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm

Ngày 17/8, Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, 12 tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh quản lý, điều hành đưa xuống địa bàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ, với quyết tâm “xanh hóa” toàn bộ “điểm nóng” của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17/8, công an các địa phương đã triển khai 339 tổ tuần tra lưu động, tiến hành 888 lượt tuần tra, kiểm soát xử lý hành vi không đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội theo quy định. Kết quả, các lực lượng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt 245 trường hợp vi phạm, với số tiền gần 400 triệu đồng; đồng thời nhắc nhở 379 trường hợp.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh duy trì hoạt động 4 tổ tuần tra lưu động tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng yếu toàn tỉnh. Qua đó, phát hiện nhắc nhở 25trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 (đã giao các công an địa phương xử lý).Trong số này, TP. Vũng Tàu được điều động 5 tổ công tác; huyện Xuyên Mộc và TX. Phú Mỹ 2 tổ; các huyện: Đất Đỏ, Châu Đức, Long Điền mỗi địa phương được điều về 1 tổ. Mỗi tổ có 4 thành viên, hoạt động từ 6 giờ 30 phút, đến 9 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 19 giờ, kéo dài đến 25/8.

Tổ công tác số 1 do Thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh phụ trách địa bàn TP. Vũng Tàu đã kiểm tra giấy tờ một số người điều khiển phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát y tế cầu Cỏ May trên đường Võ Nguyên Giáp.

Khu vực này bố trí 2 chốt, một chốt hướng về TP. Vũng Tàu và một chốt hướng về TP. Bà Rịa. Lưu lượng, phương tiện qua 2 chốt khá ít, chủ yếu là xe ô tô con chở người đi làm, số ít là xe máy. Hầu hết người được kiểm tra đều cung cấp giấy tờ hợp lệ khi ra đường nhưng cũng có một số trường hợp không xuất trình được đầy đủ giấy tờ.

Khoảng 8 giờ, lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng kiểm tra ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 72B-025.65 do tài xế Bùi Văn Toản (SN 1970, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) điều khiển hướng về TP. Bà Rịa. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 16 người, nhưng theo quy định chỉ được phép chở 8 người (50% số ghế trên xe) nên lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm trong công tác phòng, chống dịch đối với tài xế do chở quá số người quy định theo Nghị định 117/2020, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, yêu cầu tài xế cho nửa số người xuống và quay lại chở chuyến sau. “Tôi chở mọi người lên Bà Rịa để tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tôi cũng không biết chỉ được chở 50% so với số ghế trên xe. Khi được lực lượng CSGT giải thích, tôi đã hiểu và xin rút kinh nghiệm”, anh Toản cho biết.

Chị Nguyễn Thị Thảo (nhân viên một ngân hàng) cho biết: “Việc tăng cường tuần tra lưu động trên đường; kiểm tra, kiểm soát việc đi lại của người dân là rất cần thiết. Nếu không làm nghiêm để răn đe thì tình trạng người dân đổ xô ra đường sẽ khiến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn”.

Tổ cũng phối hợp với lực lượng tại các điểm phong tỏa, vùng xanh, chốt kiểm soát của các địa phương nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi phạm quy định phòng, chống dịch. Bên cạnh kiểm tra, tổ công tác đã động viên, trao đổi với lực lượng trực chốt kiểm soát y tế cầu Cỏ May về khó khăn, vướng mắc khi làm nhiệm vụ để tổng hợp đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh giải quyết theo quy định;

Thượng tá Hà Quốc Huỳnh, Trưởng Phòng hồ sơ (PV06)-Công an tỉnh, Tổ trưởng tổ 12, phụ trách địa bàn huyện Châu Đức cho biết, khi được cử xuống địa phương, Tổ công tác tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn; tuần tra, kiểm soát lưu động kiểm tra người và phương tiện ra vào tỉnh trên tất cả các tuyến đường; chủ động nắm tình hình, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trong buổi sáng, tổ kiểm tra tại chốt kiểm soát y tế xã Kim Long và thôn Phú Giao, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. “Qua kiểm tra, người dân đều chấp hành nghiêm các quy định giãn cách. Chúng tôi quán triệt lực lượng trực chốt, đối với trường hợp có đầy đủ giấy tờ thì được qua chốt, còn những trường hợp không đầy đủ giấy tờ kiên quyết không cho qua. Đồng thời, cần tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19”, Thượng tá Hà Quốc Huỳnh nói.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho hay, đợt ra quân này tập trung tăng cường tuyên truyền để người dân nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường, khu dân cư để phát hiện và xử lý nghiêm cá nhân vi phạm quy định giãn cách xã hội và hành vi vi phạm pháp luật khác. Các tổ cũng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, hỗ trợ lực lượng công an trực tiếp đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, khu cách ly, phong tỏa trong tận các ngõ hẻm, khu dân cư. Đồng thời, nắm bắt, phát hiện khó khăn, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong khi thực hiện giãn cách xã hội để trực tiếp giúp đỡ hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

“Các lực lượng thực thi nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất hạn chế đến mức thấp nhất, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, chuyển màu các khu vực từ đỏ xuống cam, vàng và tiến tới “xanh hóa” địa bàn, đưa tỉnh sớm trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 25/8, theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh”, Đại tá Bùi Văn Thảo nói.

