Chở người trái phép trên container

Công an TX.Phú Mỹ vừa hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Xe container chở 2 người trái phép bị lực lượng Công an Đồn KCN, Công an TX.Phú Mỹ phát hiện.

Trước đó, sáng 15/8, tổ tuần tra kiểm soát Đồn Công an KCN, Công an TX.Phú Mỹ phát hiện xe container biển số 50H-03727 do tài xế P.Q.V. (SN 1987) và phụ xe là N.A.T. (SN 1995, cùng quê huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) chở 2 người từ vùng dịch (tỉnh Bình Dương) đến TX.Phú Mỹ trái phép trong thời gian đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua làm việc với cơ quan công an, 2 người trên xe container vào tỉnh BR-VT trái quy định là Đ.T.H (SN 1999) và T.T.L (SN 1998, cùng quê Hà Tĩnh). Ngày 11/8 Đ.T.H từ TP. Vũng Tàu đến Bình Dương rồi liên hệ với tài xế P.Q.V xin đi nhờ về quê Hà Tĩnh. Đến ngày 15/8, Đ.T.H và T.T.L theo xe container trên về lại TX.Phú Mỹ để nhận hàng hóa sau đó sẽ trở về tỉnh Hà Tĩnh thì bị tổ tuần tra phát hiện.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, những người này nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Hiện Công an TX.Phú Mỹ đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định. Do xe container có mã QR luồng xanh, tài xế và phụ xe có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2 còn thời hạn nên Công an TX.Phú Mỹ đã lập biên bản giữ giấy tờ xe. Sau khi giao hàng xong, tài xế và phụ xe sẽ đến cơ quan Công an TX.Phú Mỹ làm việc theo quy định. Riêng bà Đ.T.H và T.T.L được đưa đi cách ly tập trung.

PHƯỚC AN