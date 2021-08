Kiểm soát nghiêm ngặt công dân BR-VT về từ các tỉnh bằng phương tiện cá nhân

Trước tình trạng người dân Bà Rịa - Vũng Tàu đang học tập và làm việc tại các tỉnh lân cận tự ý di chuyển về tỉnh bằng phương tiện cá nhân, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, đối với một số trường hợp đã tự ý di chuyển bằng phương tiện cá nhân đang tập trung tại chốt kiểm tra giáp ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an tại các chốt kiểm tra, xác định trường hợp có hộ khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì tiến hành khai báo y tế, test nhanh để tách F0; phối hợp với ngành y tế đưa vào khu điều trị; những trường hợp còn lại đưa đi cách ly y tế theo quy định (trường hợp có yêu cầu thì cho cách ly có trả phí) xét nghiệm RT-PCR định kỳ theo quy định. Đồng thời xem xét xử lý hành vi không chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng tại chốt xử lý đúng theo quy định về phòng chống dịch; tổ chức quản lý, bàn giao phương tiện cho gia đình công dân.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi người dân biết UBND tỉnh sẽ phối hợp với UBND TP.Hồ Chí Minh để đón công dân có hộ khẩu tại Bà Rịa - Vũng Tàu về tỉnh theo kế hoạch; đề nghị gia đình có người thân ở TP.Hồ Chí Minh động viên người thân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 “đang ở đâu, ở đấy”; kể từ 00 giờ 00 ngày 16/8/2021, các trường hợp công dân tự ý về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

CHƯƠNG NGUYỄN