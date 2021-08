Ra quân tổng lực phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 17/8, Công an tỉnh tổ chức ra quân các tổ công tác đặc biệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 với mục tiêu sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 25/8. Nhân dịp này, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh về vấn đề trên.

CSGT Công an TP. Vũng Tàu kiểm tra giấy tờ người ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách.

* Phóng viên: Đại tá có thể cho biết mục đích của đợt ra quân cao điểm này là gì?

- Đại tá Bùi Văn Thảo: Qua thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh từ ngày 19/7 đến nay, tình hình dịch COVID-19 tuy được kiểm soát, khống chế, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Ý thức chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội của nhân dân tương đối tốt, nhưng một bộ phận nhân dân vẫn chủ quan, lơ là, xem thường sức khỏe và sinh mệnh của mình, nên chưa chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội. Một số khu vực phong tỏa tuy được giám sát chặt chẽ bên ngoài, nhưng bên trong vẫn còn nhiều người tụ tập, giao lưu không giữ khoảng cách đúng quy định, gây ra tình trạng lây nhiễm chéo, thành những ổ dịch.

Do vậy, mục đích của đợt ra quân lần này là quyết tâm cao nhất thực hiện tốt chủ trương sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 25/8. Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Công an tỉnh tổ chức đợt cao điểm ra quân sâu rộng, hạn chế đến mức thấp nhất và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, chuyển màu các khu vực từ đỏ xuống cam, xuống vàng và tiến tới “xanh hóa” địa bàn, đưa tỉnh sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

*Thưa Đại tá, đợt ra quân này được tổ chức với quy mô ra sao?

- Đợt ra quân này diễn ra trong bối cảnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian 10 ngày (từ ngày 16/8 đến 25/8). Đây là thời gian “vàng”, nước rút để dập dịch bệnh. Do vậy, với chức năng nhiệm vụ của lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, Công an tỉnh quyết định tổ chức đợt ra quân, huy động tổng lực, toàn bộ lực lượng với quyết tâm, khí thế cao nhất nhằm phối hợp với các lực lượng, cùng toàn Đảng, toàn dân khống chế và dập dịch thành công trước ngày 25/8, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đợt ra quân được tổ chức với quy mô sâu, rộng. Ngoài lực lượng tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh, các tổ truy vết, bảo vệ các khu cách ly, phong tỏa, Công an tỉnh quyết định thành lập 12 tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh quản lý, điều hành đưa lực lượng xuống địa bàn cơ sở để thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19.

* Đợt ra quân gồm những hoạt động gì, tập trung vào nội dung trọng tâm nào, thưa Đại tá?

- Đợt ra quân này tập trung vào 4 nội dung chính: Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định Chỉ thị 16 của Chính phủ. Thứ hai, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, khu dân cư để phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, các trường hợp vi phạm quy định về giãn cách xã hội và hành vi vi phạm pháp luật khác. Thứ ba, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, hỗ trợ lực lượng công an trực tiếp đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, khu cách ly, phong tỏa trong các ngõ hẻm, khu dân cư. Thứ tư, các tổ công tác phải chú ý nắm bắt, phát hiện những khó khăn, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong khi thực hiện giãn cách xã hội để trực tiếp giúp đỡ hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Công an tỉnh rất mong nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, đồng thời yêu cầu nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội trong thời gian “vàng”, để cùng với các cấp các ngành và chính quyền địa phương dập dịch thành công.

