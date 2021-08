Điều tra vụ sử dụng giấy xét nghiệm âm tính giả để qua chốt kiểm soát

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra mở rộng vụ sử dụng giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 giả để lưu thông qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 19/8, Tổ công tác đặc biệt số 5 (lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) phối hợp với lực lượng Công an TP. Vũng Tàu làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên đường Ven Biển (phường 12, TP. Vũng Tàu) đã kiểm tra xe tải do tài xế Phùng Mai Bá (SN 1993, trú tại xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) điều khiển lưu thông hướng từ TP.Vũng Tàu sang huyện Long Điền. Khi dừng xe, Phùng Mai Bá xuất trình một “giấy xác nhận đi lại” của Công ty TNHH Hoàng Gia Phát cấp cho mình với nội dung công ty này đang cung cấp vật liệu xây dựng, cho thuê máy công trình tại Dự án lọc hóa dầu Long Sơn, tài xế Phùng Mai Bá được công ty xác nhận hành trình từ nơi ở (xã Tân Hòa) đến công trình ở xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu. Đồng thời, Bá xuất trình một giấy xét nghiệm có kết quả “âm tính” với SARS-CoV-2 của một phòng khám tại TP. Vũng Tàu.

Phùng Mai Bá tại Công an TP.Vũng Tàu.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, Tổ công tác xác định giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 do anh Bá trình là giả. Qua lời khai ban đầu, Phùng Mai Bá đã thừa nhận giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là giả.

Tổ công tác và Công an TP. Vũng Tàu làm nhiệm vụ tại chốt lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Phùng Mai Bá về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu để tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-DIỆU LINH