Băt giữ cặp đôi sử dụng ma túy, ra đường trong đêm

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18/8, Tổ công tác gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CSGT và Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh tuần tra trên khu vực đường Bình Giã, phường 10, TP.Vũng Tàu phát hiện 1 nam 1 nữ trên đường có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy Tổ công tác, 2 đối tượng này bỏ chạy, nhưng bị Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ.

2 đối tượng này là Hoàng Ngọc Vũ (SN 1981, trú tại đường 30/4, phường 11) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1985, trú tại Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP.Vũng Tàu) ra đường không có lý do chính đáng. Nghi ngờ 2 đối tượng có sử dụng ma túy, nên Tổ công tác đã đưa về Công an phường 10 để test nhanh. Kết quả, Vũ và Thảo dương tính với ma túy. Thảo khai nhận vừa ra tù ngày 13/8, 2 ngày sử dụng ma túy 1 lần. Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an phường 10 tiếp tục xử lý theo quy định.

Thảo và Vũ tại trụ sở Công an phường 10, TP.Vũng Tàu.

Ngoài ra trong đêm, tại địa bàn TP.Vũng Tàu, Tổ tuần tra đã phát hiện 7 trường hợp khác ra ngoài không lý do. Tất cả các trường hợp trên đều được đưa về công an địa phương để xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-NGUYỄN BÔN