Đề xuất xử phạt 45 triệu đồng với 3 người đi xem đá gà

Ngày 21/8, Công an xã Long Sơn TP. Vũng Tàu đã lập biên bản 3 người đàn ông xem đá gà do vi phạm Chỉ thị 16 về việc thực hiện giãn cách xã hội.

Số gà đá bị thu giữ tại hiện trường.

Trưa cùng ngày, Tổ tuần tra phòng, chống COVID-19 Công an xã Long Sơn phát hiện tại khu đất trống ở thôn 1 có nhiều người đang tụ tập đá gà. Lực lượng công an đã vây bắt Nguyễn Thiện Chí (55 tuổi, ngụ xã Long Sơn), Nguyễn Văn Khải (47 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Anh Kiệt (43 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu).

3 người này khai nhận đã đến hiện trường và thấy 5 người đàn ông đang băng cựa sắt để đá gà nên đứng xem. Những người này chuẩn bị đá gà thì công an ấp tới nên bỏ chạy, riêng Chí, Khải, Kiệt bị bắt.

Công an xã Long Sơn đã thu giữ 4 con gà đá, 1 cái cân, 2 bộ cựa sắt. Đồng thời, Công an xã Long Sơn đã lập biên vụ việc, đề nghị UBND xã Long Sơn đề xuất UBND TP. Vũng Tàu ra quyết định xử phạt Chí, Khải, Kiệt mỗi người 15 triệu đồng do vi phạm Chỉ thị 16 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống COVID-19.

Tin, ảnh: VĂN ANH