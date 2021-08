Xử phạt 355 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Ngày 20/8, 12 tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh đã tiến hành 24 lượt tuần tra, kiểm tra 32 chốt kiểm soát y tế và khu vực phong tỏa. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác phát hiện 6 trường hợp vi phạm các quy định về việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 (giao công an các địa phương xử lý), nhắc nhở 9 trường hợp; kiểm tra 171 phương tiện, buộc quay đầu 2 phương tiện ra đường không có lý do chính đáng.

Đồng thời, Công an tỉnh duy trì hoạt động của 5 Tổ tuần tra lưu động phát hiện 2 trường hợp vi phạm các quy định về việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 (bàn giao 2 cho công an địa phương để xử lý), nhắc nhở 5 trường hợp.

Bên cạnh đó, công an các địa phương đã triển khai 333 tổ tuần tra lưu động, tiến hành 871 lượt tuần tra, kiểm soát xử lý hành vi không đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội theo quy định. Kết quả, các lực lượng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt 355 trường hợp vi phạm, với số tiền hơn 681 triệu đồng; đồng thời nhắc nhở 317 trường hợp.

TRÍ NHÂN