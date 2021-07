Ngăn ngừa dịch COVID-19 lây nhiễm trên tuyến đường thủy

Trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, ngoài việc triển khai các chốt kiểm soát đường bộ, tỉnh BR-VT còn thành lập 10 chốt kiểm soát liên ngành trên các tuyến đường thủy, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp nghi nhiễm đến địa bàn tỉnh.

Nhân viên chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 khu vực cảng Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ) đo thân nhiệt cho thuyền viên trước khi lấy mẫu test COVID-19.

Thực hiện Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 8/7/2021 của UBND tỉnh, 10 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường thủy thuộc địa bàn tỉnh đã được thành lập. Các chốt kiểm soát này đặt tại các khu vực: BQL khu neo đậu, tránh trú bão Bình Châu (cảng cá Bình Châu), huyện Xuyên Mộc; khu vực BQL cảng cá Lộc An (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ); khu vực Mộ Ông (TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ); cửa sông Cửa Lấp (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền); cửa lạch Bến Đá (phường 5); cửa sông Dinh (cảng Cát Lở, phường 11); cửa sông Rạng (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu); phường Phước Hòa; phường Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ) và cảng Bến Đầm (huyện Côn Đảo). Các chốt này bắt đầu hoạt động từ 12 giờ ngày 8/7. Mỗi chốt liên ngành tùy thuộc vào vị trí, khu vực gồm các lực lượng: Biên phòng, Công an, Quân sự, Y tế, GT-VT, NN-PTNT và BQL cảng với thời gian trực 24/24.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực BQL cảng cá Lộc An ngày 10/7, các phương tiện trong, ngoài tỉnh sau chuyến đánh bắt trở về cảng được lực lượng Biên phòng sắp xếp chỗ neo đậu phù hợp, đồng thời thông báo, yêu cầu thuyền trưởng, thuyền viên lên bờ test nhanh COVID-19. Ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch của ngư dân khá tốt khi mọi người đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn trong quá trình làm thủ tục xét nghiệm và khai báo y tế nghiêm túc, rõ ràng, cụ thể. Lực lượng Biên phòng chỉ cho phép các phương tiện bốc dỡ hải sản từ tàu xuống cảng khi toàn bộ ngư dân trên tàu âm tính với SARS-CoV-2.

Cầm trên tay kết quả xét nghiệm của mình và các thuyền viên trên tàu âm tính với SARS-CoV-2, ông Đỗ Văn Nhành, thuyền trưởng tàu cá QNg 92348 TS chia sẻ: “Chúng tôi tuy mất thêm chút thời gian để test nhanh COVID-19 nhưng điều này là rất cần thiết. Bởi, trong quá trình đánh bắt trên biển không tránh khỏi một số thuyền viên tàu này tiếp xúc với tàu kia. Khi tàu neo đậu tại cảng, tôi sẽ nhắc nhở anh em hạn chế ra khỏi tàu và nếu ra ngoài thì phải đeo khẩu trang để chung tay phòng, chống dịch”.

Đại úy Trần Duy Khánh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Lộc An cho biết, Trạm đã phân công 3 cán bộ thay phiên trực tại chốt để cùng các lực lượng y tế, công an… bảo đảm việc kiểm soát thực hiện 24/24. “Chúng tôi đã thông báo và tuyên truyền đến các chủ phương tiện và người dân về việc khi vào bờ phải test COVID-19. Mọi người đều đồng tình, ủng hộ và tuân thủ theo sự hướng dẫn của cán bộ làm việc tại chốt”, Đại úy Trần Duy Khánh nói.

Tương tự, chủ phương tiện và thuyền viên khi vào khu vực cảng Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ) cũng rất đồng tình, ủng hộ và tuân thủ theo sự hướng dẫn của cán bộ làm việc tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại đây. Để ngăn ngừa dịch lây lan, lực lượng chức năng thay vì trực tiếp lên phương tiện thì đưa thuyền viên đến chốt khai báo y tế, thực hiện test nhanh và đưa trở về khi có kết quả âm tính.

“Việc lấy mẫu test nhanh giúp tôi yên tâm hơn trong quá trình lấy hàng ở đây cũng như một số tỉnh khác. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở anh em thuyền viên đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với người lạ để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, ông Dương Văn Thương, thuyền trưởng xà lan SG 5678 chia sẻ.

Đại úy Nguyễn Văn Kỳ, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Phú Mỹ, Phụ trách chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cảng Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ) nhấn mạnh: “Trong quá trình làm nhiệm vụ, phương tiện nào có hành vi chống đối, không chấp hành việc test COVID-19, chúng tôi sẽ yêu cầu phương tiện dừng các hoạt động tại cảng và xử lý nghiêm theo quy định”.

Theo Đại tá Đào Quang Hiển, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các chốt kiểm soát liên ngành (do lực lượng Biên phòng chủ trì) tuy mới đi vào hoạt động nhưng công tác kiểm soát được thực hiện rất chặt chẽ và nhận được sự đồng thuận của người dân. Trong thời gian tới, lực lượng Biên phòng sẽ tiếp tục phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển cũng như khi trở về bờ.

“Bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các lực lượng, sự đồng lòng và ý thức chấp hành của người dân trong công tác phòng, chống dịch đóng vai trò hết sức quan trọng. Có như vậy dịch bệnh mới sớm được đẩy lùi, nhân dân tự tin làm ăn, sản xuất”, Đại tá Đào Quang Hiển nhấn mạnh.

