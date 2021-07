AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 13/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Trước đó, xe mô tô biển số 77F5-3902 do ông H.V.S. (SN 1973, trú tại TX. Phú Mỹ) điều khiển đến ngã ba giao nhau giữa đường số 13 và đường số 3 (thuộc KCN Phú Mỹ I) thì xảy ra TNGT với xe ô tô đầu kéo biển số 72H-002.24 kéo theo rơ móc biển số 72R-004.89, do anh Nguyễn Văn Hải (SN 1977, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển. Hậu quả, ông S. tử vong. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Hồ Thị Ngọc Thủy (SN 1993, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại KP. Hải Lộc (TT. Long Hải). Tang vật thu giữ 4 gói nilon hàn kín 2 đầu, bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai nhận là ma túy đá). (Lê Nguyễn)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 13/7, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh lập hồ sơ tiếp tục điều tra xử lý Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1994, quê tỉnh Quảng Ninh) về tội giết người. Trước đó, Nghĩa gây án trên địa bàn rồi bỏ trốn, ngày 22/3/2021, Phòng PC02 phải ra quyết định truy nã. Sau đó, lực lượng PC02 đã vận động Nghĩa ra đầu thú. (Trí Nhân)

Bắt 2 công nhân cắt trộm cáp đồng

Ngày 13/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý Lê Văn Cảnh (SN 1992) và Trần Thành Nhân (SN 2000, cùng trú TX.Phú Mỹ) là công nhân của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây lắp điện số 5 đang thi công trong khu dự án hóa dầu Long Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 10/7, sau khi ăn cơm trưa, Cảnh và Nhân đã rủ nhau đi cắt trộm dây cáp đồng tại khu vực Công ty CP tư vấn đầu tư và xây lắp điện số 5 đang thi công trong dự án. Cả hai dùng kìm cộng lực cắt được 160 đoạn dây cáp bỏ vào 2 chiếc túi đem giấu ở gần kho vật tư của công ty. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi hết giờ làm việc, Cảnh và Nhân đến lấy số dây cáp về. Khi đi ra ngoài thì bị anh Nguyễn Trung Trí (bảo vệ dự án hóa dầu Long Sơn) phát hiện trong túi xách có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu Cảnh và Nhân dừng lại kiểm tra. Qua kiểm tra, bảo vệ phát hiện số dây cáp điện mà Cảnh và Nhân đã trộm là 160 đoạn, dài khoảng 20cm, tổng trọng lượng 18kg. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. (Trí Nhân)

Truy tìm tang vật vụ án

Trong quá trình điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường 12 (TP.Vũng Tàu) lực lượng Công an TP.Vũng Tàu xác định tài sản thiệt hại trong vụ án có đặc điểm sau: xe mô tô hiệu Yamaha Exciter, màu trắng đen, biển số 38K1-284.07, số khung RLCU0610FY015076, số máy G3D4E015078. Vậy ai biết chiếc xe trên ở đâu liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT 085.988.3838 gặp ĐTV Trần Đình Duy Phong) để trình báo.