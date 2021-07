AN NINH - TRẬT TỰ 12/7/2021

Trộm tài sản

Ngày 12/7, Công an TP. Vũng Tàu điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực xã Long Sơn. Theo thông tin ban đầu, Lê Văn Cảnh (29 tuổi) và Trần Thành Nhân (21 tuổi, cùng trú tại xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) đã trộm 160 đoạn dây cáp điện dài 20cm trong khu dự án Hóa dầu Long Sơn, sau đó 2 người này bị bảo vệ công ty phát hiện và bắt giữ giao cho công an xử lý.

• Cùng ngày, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Trang (33 tuổi, trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Trang đến khu vực chợ Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) móc túi của một người dân được số tiền 3,5 triệu đồng, nhưng bị quần chúng phát hiện và bắt giữ giao cho công an. (Huy Na, Ngô Huy)

Tai nạn giao thông, 1 người tử vong

Ngày 12/7, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đường liên xã Hòa Hiệp - Bình Châu, đoạn thuộc xã Hòa Hiệp, khiến 1 người tử vong. Xe mô tô BKS: 86B6-06562 do anh Nguyễn Quốc Đ. (38 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp) điều khiển lưu thông đến khu vực trên, thì xảy ra va chạm với xe ba gác máy BKS: 67V2-2268, do anh Lưu Ngọc Thái (24 tuổi, trú tại huyện Hàm Tân) điều khiển. Vụ va chạm khiến người điều khiển xe mô tô tử vong. (Kim Anh)