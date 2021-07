Tiếp tục điều tra vụ án 2 mẹ con tử vong ở Châu Đức

Ngày 11/7, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công tác khám nghiệm hiện trường vụ án 2 mẹ con tử vong ở huyện Châu Đức đã hoàn tất. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) phối hợp với Công an huyện Châu Đức khẩn trương nắm thêm thông tin để xác định nguyên nhân.

“Hiện tại, qua công tác khám nghiệm hiện trường, chưa xác định được dấu hiệu của người thứ ba có liên quan, nên nhiều khả năng mâu thuẫn nội bộ trong gia đình dẫn đến vụ án mạng này”, Đại tá Bùi Văn Thảo nhận định ban đầu.

Trước đó như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu Điện tử đã thông tin, khoảng 7 giờ ngày 10/7, con trai thứ 2 của chị Lê T.T. (SN 1972, trú tại thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) ngủ dậy và đi ra sau bếp thì phát hiện mẹ mình (chị T.) tử vong. Cháu bé hoảng hốt chạy vào phòng ngủ gọi anh trai là Hồ V.H. (SN 2003) thì phát hiện người anh cũng đã tử vong trên giường, có vết cắt ở cổ, bên cạnh còn có con dao dính máu và tập sách vở lớp 12.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Phòng PC02-Công an tỉnh có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân. Được biết, chị T. là GV Trường TH Nghĩa Thành, còn H. là HS Trường THPT Nguyễn Du, vừa thi tốt nghiệp THPT xong. Thời điểm xảy ra vụ án, chồng của nạn nhân đã đi làm.

PHƯỚC AN