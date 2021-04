AN NINH – TRẬT TỰ NGÀY 28/4

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 28/4, Công an huyện Xuyên Mộc tạm giữ hình sự Huỳnh Tấn Sáng (SN 1985, HKTT: huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”. 13 giờ 30 ngày 27/4, tại ấp 4, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc phát hiện, bắt quả tang Sáng đang tàng trữ 1 gói nylon được hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh không màu, trong suốt (Sáng khai nhận là ma túy đá), 1 đoạn ống thủy tinh dùng để sử dụng ma túy.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27/4, tại KP. Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Kim Dinh bắt quả tang Phạm Trần Tuấn Vĩ (SN 2000, HKTT: TP. Bà Rịa) tàng trữ 14 gói nilon được hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt (Vĩ khai nhận đó là ma túy đá). (Đỗ Lê, Thành Lưu)

Trộm sa lưới

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Xuân Huy (SN 1992, HKTT: TP. Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 27/4, Huy đến một tiệm tạp hóa tại phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu lấy trộm túi xách của chị Nguyễn Thị N. (SN 1971, HKTT: huyện Long Điền) treo trên xe máy dựng trước cửa (bên trong có hơn 4,6 triệu đồng). Sau đó, Huy dùng số tiền trên mua sim số và card điện thoại hết 300 ngàn đồng, số tiền còn lại Huy cất giữ trong người. (Trung Dung)