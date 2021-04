AN NINH - TRẬT TỰ 26/4/2021

Đánh bạc

Ngày 26/4, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ điều tra, xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Vào lúc 14h00 ngày 24/4, tại một quán bida thuộc ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, lực lượng công an bắt quả tang 4 đối tượng cùng trú tại xã Phước Tỉnh đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cờ cá ngựa, thu giữ 800 ngàn đồng trên chiếu bạc, 1 bộ cờ cá ngựa và 69,25 triệu đồng tiền mặt trên người các đối tượng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 6,7 triệu đồng. (Ngọc Mai)

Sử dụng ma túy trái phép

Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phượng Hằng (SN 1985, HKTT: xã Tam Phước, huyện Long Điền) về hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Vào lúc 1h00 ngày 25/4, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện kiểm tra căn hộ của Nguyễn Thị Phượng Hằng ở ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, bắt quả tang Hằng và 9 đối tượng khác (4 nam, 5 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 gói nilon hàn kín 2 đầu, bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (các đối tượng khai nhận là ma túy khay). (Thành Lưu)