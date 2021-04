Kiểm tra nồng độ cồn sẽ được tiến hành thường xuyên

CSGT các địa phương trong tỉnh sẽ đưa công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm nồng độ cồn trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Đây là một trong những nội dung đã được Công an tỉnh triển khai thực hiện theo kế hoạch 90 của Bộ Công an.

Lực lượng CSTGT, Công an TP. Bà Rịa dừng phương tiện, kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trường Chinh (TP.Bà Rịa).

215 TRƯỜNG HỢP BỊ XỬ PHẠT VỀ NỒNG ĐỘ CỒN

Đại úy Lê Thị Kim Dung, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, thực hiện kế hoạch 90 của Bộ Công an, kế hoạch 67 của Công an tỉnh về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”, từ giữa tháng 3/2021, lực lượng CSGT của tỉnh và CSGT các địa phương đã tăng cường lập chốt kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm (QL 51, QL 55, QL 56). CSGT cũng sẽ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn ở các địa bàn phức tạp về trật tự ATGT, khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn... Đối với chuyên đề về ma túy, lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm soát, xử lý khu vực gần xe bến xe, bến cảng, kho bãi; khu vực quán bar, vũ trường. Thời gian thực hiện từ 15/3 đến hết 31/12/2021”, Đại úy Lê Thị Kim Dung cho biết.

Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an tỉnh, trong 1 tháng ra quân (từ 15/3 đến 14/4), lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 90 lượt tuần tra, kiểm soát, dừng 2.800 phương tiện, phát hiện, xử lý 215 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền xử phạt gần 1,44 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, lực lượng CSGT đã tạm giữ 215 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (có thời hạn) đối với 163 trường hợp. Trong đó, số trường hợp vượt quá 0,25 và 0,4 miligam/lít thở là 133 trường hợp. Về khung giờ dễ có các hành vi vi phạm nồng độ cồn, phổ biến nhất là từ 18 đến 22 giờ đêm. Riêng về người điều khiển phương tiện trong người có chất ma túy, CSGT phát hiện 2 trường hợp, xử phạt gần 17 triệu đồng, tạm giữ 2 phương tiện.

NHIỀU NGƯỜI KHÔNG HỢP TÁC

Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, mức xử phạt cao nhất đối với người lái ô tô vi phạm từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng bằng lái xe từ 22-24 tháng. Đối với người lái mô tô, xe máy, mức phạt cao nhất từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng bằng lái xe từ 22-24 tháng. Riêng người điều khiển xe đạp, xe thô sơ sẽ bị phạt từ 400-600 ngàn đồng (trước đây chưa quy định xử phạt về nội dung này). Dù mức phạt được áp dụng là rất cao, nhưng nhiều tài xế vẫn phớt lờ, thậm chí có trường hợp khi bị dừng xe kiểm tra và biết mình vi phạm đã cố tình chống đối, không hợp tác.

Điển hình như vụ việc vào tối 23/3/2021 khi Đội tuần tra, Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn trên QL51 dừng xe máy của một người đàn ông thì người này đã ngồi bệt xuống đường, hai tay nắm lấy đuôi xe, không cho CSGT dẫn vào lề đường. Cảnh sát cơ động buộc phải cõng người này đến nơi đo nồng độ cồn. Khi được yêu cầu đo nồng độ cồn, anh ta thậm chí đã vứt ống thổi, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Sau một thời gian thuyết phục, cuối cùng người đàn ông cũng chấp nhận đo nồng độ cồn. Kết quả, nồng độ cồn trong máu của anh ta lên đến 1,390 miligam/1 lít khí thở, cao gấp 4 lần so với mức vi phạm cao nhất. Theo Nghị định 100, người này bị xử phạt tổng cộng 8 triệu đồng và tạm giữ xe 7 ngày.

Một trường hợp khác là ông T.P.Q.H. (trú tại phường 12, TP.Vũng Tàu), tài xế xe tải. Vào khoảng 19 giờ 40, tối ngày 16/4, lực lượng CSGT Công an huyện Long Điền tuần tra, kiểm soát tại tỉnh lộ 44 (xã An Ngãi, huyện Long Điền) và yêu cầu dừng kiểm tra nồng độ cồn đối với ông H. Qua kiểm tra phát hiện nồng độ cồn của người này là 0,217 miligam/ 1 lít khí thở. Mặc dù đã được CSGT kiên trì giải thích, ông H. vẫn kiên quyết không hợp tác. Lực lượng chức năng đã buộc phải yêu cầu xét nghiệm nồng độ cồn trong máu đối với trường hợp này. Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Bà Rịa cho thấy, nồng độ cồn trong máu của ông H. là 0,37 miligam/1 lít máu. Lúc này, ông H. mới thừa nhận trước đó đã lỡ uống ít rượu thuốc. Sau đó, người này bị Cảnh sát giao thông Công an huyện Long Điền xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng, đồng thời phải chịu toàn bộ chi phí xét nghiệm.

Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, ý thức chấp hành quy định về giới hạn nồng độ cồn khi tham gia giao thông của người dân chưa thực sự tự giác. Một số trường hợp người vi phạm khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra có thái độ không hợp tác, có trường hợp quá khích chống đối, lăng mạ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý. “Chúng tôi sẽ kiên quyết làm nghiêm, đặc biệt là đối với các trường hợp bất hợp tác”, đại tá Lê Văn Ninh khẳng định.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG