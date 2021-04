Khởi tố các đối tượng bán thuốc nổ cho ngư dân

Ngày 27/4, Cơ quan an ninh điều tra-Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tịnh (SN 1971, trú tại TX.Phú Mỹ) và Hồ Văn Thành (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. Vợ của Hồ Văn Thành là Phạm Thị Mỹ Xuân (SN 1991) bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Tịnh và Xuân bị lực lượng PC02 bắt quả tang khi đang giao nhận thuốc nổ tại khu vực phường 12, TP.Vũng Tàu.

Đầu năm 2021, trinh sát Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh nắm được thông tin có một số người cung cấp thuốc nổ để bán cho các ngư dân sử dụng đánh bắt hải sản trái phép trên biển. Tổ chức xác minh, cơ quan công an xác định đây là một đường dây mua bán trái phép chất nổ liên tỉnh. Đường dây này do Nguyễn Thị Tịnh, một người từng có tiền án 4 năm tù giam về tội mua bán trái phép vật liệu nổ cầm đầu.

Phòng PC02 đề xuất với Công an tỉnh lập chuyên án, triệt phá. Sau thời gian theo dõi, lực lượng PC02 bắt quả tang Tịnh dùng ô tô (nhờ người khác lái) chở 50kg thuốc nổ đến khu vực phường 12, TP.Vũng Tàu giao 30kg thuốc nổ cho Xuân.

Tại cơ quan công an, Tịnh thừa nhận số thuốc nổ trên được mua của một người đàn ông không quen biết ở miền Trung và được người này gửi vào bằng xe tải, Tịnh nhận hàng ở Đồng Nai. Sau dó, Tịnh giao cho Thành 30kg, nhưng Thành nhờ Xuân đi nhận hàng thì bị bắt quả tang.

