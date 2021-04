AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 27/4

Trộm tài sản

Ngày 27/4, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 2000, quê tỉnh Bình Thuận) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Dung đến nhà chị Nguyễn Thị Kim Hải (SN 1979), ở TT. Long Hải, huyện Long Điền để xin tiền chích ngừa vì bị chó nhà chị Hải cắn. Khi đến nơi, Dung gọi không ai trả lời nên mở cửa đi vào bên trong. Quan sát xung quanh không có người nên Dung đã lén lút trộm 14,5 triệu đồng của chị Hải để trên kệ tủ trong phòng ngủ. Lúc này, chị Hải phát hiện bèn giữ Dung lại và báo cơ quan công an. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 27/4, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Cao Cường (SN: 1995, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, Cường gây án tại huyện Xuyên Mộc rồi bỏ trốn nên ngày 14/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc đã phải ra quyết định truy nã. Cường bị Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 27/4, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Ngô Thị Thảo Phương (SN 1998, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xác minh được biết, tại KP. Hải An, TT. Long Hải, huyện Long Điền, lực lượng Công an TT.Long Hải bắt quả tang Phương đang tàng trữ 2 gói nhỏ ma túy đá (Phương khai nhận). (Lê Nguyễn)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 27/4, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Bùi Trần Trung Hiếu (SN 1999, quê tỉnh Lâm Đồng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của bị hại, khoảng đầu tháng 3/2021, bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1976, trú tại TP.Vũng Tàu) cho Hiếu mượn 1 xe ô tô tải biển số 72C - 018.72 và 1 xe mô tô hiệu Honda Dream để làm phương tiện chở hàng, làm ăn và đi lại. Sau đó, bà Hòa không liên lạc được với Hiếu nên trình báo công an. Quá trình điều tra, xác minh, Công an TP.Vũng Tàu đã xác định được hiện nay, Hiếu đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an TP.Đà Lạt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Phước An)

Buôn bán thuốc nổ cho tàu đánh cá

Ngày 27/4, Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tịnh (SN 1971, trú tại TX.Phú Mỹ) và Hồ Văn Thành (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. Phạm Thị Mỹ Xuân (SN 1991, vợ của Thành) cũng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Theo đó, đầu năm nay, trinh sát Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh nắm được thông tin có một số người cung cấp thuốc nổ để bán cho các ngư dân sử dụng đánh bắt hải sản trái phép trên biển. Sau thời gian theo dõi, lực lượng PC02 bắt quả tang Tịnh dùng ô tô (nhờ người khác lái) chở 50kg thuốc nổ đến nghĩa trang ở phường 12, TP.Vũng Tàu giao 30kg thuốc nổ cho Xuân. Tại cơ quan công an, Tịnh thừa nhận số thuốc nổ trên được mua của một người đàn ông không quen biết ở miền Trung và được người này gửi vào bằng xe tải, lấy hàng ở Đồng Nai. Tịnh giao cho Thành 30kg, nhưng Thành nhờ Xuân đi nhận hàng thì bị bắt quả tang. (Sơn Khê)