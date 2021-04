AN NINH - TRẬT TỰ

Ngăn chặn 10 thanh, thiếu niên mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 13/4, Công an huyện Long Điền cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 1 vụ tụ tập, sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau của 1 nhóm thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 11/4, lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã Phước Hưng (huyện Long Điền) phát hiện 1 nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy công an, nhóm này đã bỏ chạy. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã xác minh, mời 8 đối tượng liên quan về làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh, thiếu niên cho biết, do 1 người trong nhóm mâu thuẫn với 1 người ở xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền), nên chuẩn bị hung khí đi tìm để “nói chuyện”. Khi đến xã Phước Tỉnh thì cả nhóm gặp công an như đã nói ở trên nên vứt hung khí rồi bỏ chạy. Cơ quan công an đã thu giữ số hung khí này và mời gia đình các đối tượng đến làm việc, yêu cầu cam kết quản lý, giáo dục. (Thành Trung)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/4, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thọ Trí (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1998, quê tỉnh Bình Thuận) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại nhà nghỉ P.A (đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP.Vũng Tàu), lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 2 đối tượng trên đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy đá nặng 4,61g. (Lê Nguyễn)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 13/4, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, do quen biết từ trước, nên Lê Muôn Phương (SN 2002, trú tại huyện Xuyên Mộc) hẹn cháu D.T.T.T (SN 2007, trú tại huyện Xuyên Mộc) đến nhà nghỉ Q.T (thuộc ấp Bàu Sôi, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) để quan hệ tình dục. Sau đó, gia đình cháu T. phát hiện đến công an trình báo. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 13/4, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại KP1 (phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa). Theo trình bày của bị hại, do có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, Nguyễn Diên Hiệp (SN 1984, trú tại TP.Bà Rịa) đến nhà Lê Phát Đạt (SN 1974, trú tại TP.Bà Rịa) để đòi Đạt trả nợ. Khi Hiệp và Đạt đang cãi nhau thì chị Trần Đình Ái Vân (SN 1980, trú tại TP.Bà Rịa) là vợ của Đạt đi làm về. Đạt đi ra ngoài để Hiệp cùng nói chuyện với Vân và Trần Ngọc Mỹ Di (SN 1987, trú tại TP.Bà Rịa, là em gái Vân) thì các bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, Di, Hiệp, Vân đều bị thương. (Phước An)

Trộm cắp tài sản

Ngày 13/4, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hoàng Phước (SN 1991, quê tỉnh Hậu Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Thiên Ân (thuộc KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ), Phước đã trộm 1 màn hình máy tính, 2 laptop. (Nguyễn Văn)