AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 12/4, Công an TP. Vũng Tàu ra Quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19/3, khi Nguyễn Quốc Cường (45 tuổi, HKTT: TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Lê Văn Tuấn (37 tuổi, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đang thực hiện hành vi trộm tài sản tại một công trình xây dựng ở khu đô thị Chí Linh thì bị Công an phường 10, TP. Vũng Tàu phát hiện, bắt giữ. Cơ quan công an xác định tài sản bị trộm có giá trị khoảng 300 ngàn đồng. Ngoài ra, khám xét trên người Tuấn, công an phát hiện 1 gói giấy bạc, bên trong có chất bột màu trắng, qua giám định đây là heroin, trọng lượng 0,05gram. Các đối tượng khai nhận do không có tiền mua ma túy nên vào các ngày 17, 18/3 đã liên tục lẻn vào công trình trên, lấy trộm 140kg tôn, sắt vụn mang đi bán với số tiền 800 ngàn đồng. Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Cường về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Tuấn để xử lý trước pháp luật. (Minh Triết)

TNGT, 1 người chết

Ngày 12/4, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Xe mô tô do anh L.T.N. (20 tuổi) lưu thông trên đường 30/4 hướng về Ẹo Ông Từ thì xảy ra tai nạn với xe mô tô do anh Huỳnh Tấn Hoàng (47 tuổi), cùng trú phường 12, TP. Vũng Tàu điều khiển, lưu thông cùng chiều. Hậu quả, anh N. tử vong tại hiện trường, 2 xe hư hỏng nặng. Nguyên nhân do anh N. điều khiển xe mô tô vượt không đúng quy định. (Diệu Linh)

Đi không đúng phần đường gây TNGT

Ngày 12/4, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra trên địa bàn. Xe mô tô do anh Trần Văn Thao (37 tuổi, trú phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ) lưu thông trên đường Hội Bài-Châu Đức theo hướng Tóc Tiên đi Tân Hòa thì xảy ra va chạm với xe mô tô do anh Võ Thanh Cường (48 tuổi, trú tại xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Cường bị thương, 2 xe hư hỏng. Nguyên nhân xác định do anh Cường điều khiển xe đi không đúng phần đường. (Diệu Thúy)