AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 12/4/2021

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 11/4, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72K1-604.28 do anh N.T.H (SN 1984, quê tỉnh Long An) điều khiển chở theo sau chị Đỗ Thị Ngọc Yến (SN 1984, trú tại huyện Long Điền) lưu thông trên Tỉnh lộ 328. Khi đến đoạn đường thuộc ấp 3, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72G1-759.90 do anh Nguyễn Hồng Duy (SN 1994, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, anh H. tử vong. (Trí Nhân)

Dâm ô với trẻ em

Ngày 11/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Trần Đình Phúc (SN 1998, quê tỉnh Nghệ An) về hành vi dâm ô đối với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra tại hẻm 61, Hoàng Văn Thụ, phường 7, TP.Vũng Tàu. (Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 11/4, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Hồ Đắc Vũ (SN 1973, trú tại huyện Long Điền) về tội giết người. Trước đó, Vũ gây án trên địa bàn huyện Long Điền rồi bỏ trốn, ngày 20/3/2015, PC02 đã ra quyết định truy nã. Bị can Vũ bị PC02 phối hợp với Công an xã Phước Hưng, huyện Long Điền bắt giữ. (Sơn Khê)

Tàng trữ vũ khí quân dụng

Ngày 11/4, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Chính (SN 1989, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, lực lượng Công an huyện Long Điền kiểm tra hành chính nhà Chính phát hiện đối tượng đang tàng trữ 1 khẩu súng giống K59, 1 súng bắn điện, 43 viên đạn và một số dao tự chế. Chính khai mua vũ khí trên mạng, các khẩu súng chỉ là loại bắn đạn chì, cao su. (Nguyễn Văn)

Trộm xe máy

Ngày 11/4, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông Mộc A Quý (SN 1975, thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) để xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số 72F1-723.42 trước sân nhà thì bị Trần Văn Phương (SN 1984, trú tại huyện Châu Đức) lén lút lấy trộm. Sau đó, Phương bị ông Quý phát hiện bắt giữ giao công an xử lý. (Lê Nguyễn)