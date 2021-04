Cảnh báo tội phạm tuổi vị thành niên

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Long Điền liên tiếp xảy ra các vụ cố ý gây thương tích mà thủ phạm là những thanh, thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 13 đến 21. Đây là hồi chuông cảnh báo về tội phạm tuổi vị thành niên.

Công an huyện Long Điền đọc quyết định bắt 2 bị can trong số 21 đối tượng gây ra vụ án cố ý gây thương tích cho Nguyễn Thành D.

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền đã khởi tố 21 bị can để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, trong đó, 15/21 bị can bị bắt tạm giam đều đang trong độ tuổi vị thành niên. Một lãnh đạo Công an huyện Long Điền cho biết, các bị can này đã có hành vi đâm, chém gây thương tích cho nạn nhân Nguyễn Thành D. (SN 2005, trú tại xã Phước Tỉnh) với tỷ lệ thương tật 38%.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16/1, Nguyễn Quốc Trong (SN 2006, trú tại TT. Long Hải, huyện Long Điền) kể cho anh ruột của mình là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) việc mình có mâu thuẫn với người tên Tân (SN 2008, trú tại xã Phước Tỉnh). Sơn đã gọi cho khoảng 10 người nữa để đi giải quyết mâu thuẫn. Những người Sơn gọi lại lôi kéo thêm nhiều thanh thiếu niên khác cầm theo hung khí đến xã Phước Tỉnh tìm Tân. Trên đường đi, nhóm của Sơn gặp Nguyễn Thành D. và 2 người bạn. Biết D. là bạn Tân, nhóm của Sơn chặn xe rồi dùng hung khí mang theo đâm, chém nhiều nhát lên người D. khiến nạn nhân bị thương tích 38% sức khỏe.

Điều đáng nói, trong thời gian được cho tại ngoại (chưa tới tuổi vị thành niên) vì tham gia vụ cố ý gây thương tích cho Nguyễn Thành D., Phan Hoàng Khoa (SN 2005, trú tại TT. Long Hải) đã tham gia 2 vụ cố ý gây thương tích khác trên địa bàn xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Cụ thể, chiều 7/3, Trường (trú tại TT. Long Hải) và Lê Gia Bảo (trú tại xã Phước Hưng) đánh nhau do va chạm giao thông. Tối cùng ngày, Bảo rủ nhóm bạn của mình hơn 10 người có độ tuổi từ 14-20, trong đó có Vũ Tuấn Anh (SN 2001, quê Thanh Hóa), Phan Hoàng Khoa cầm theo hung khí đến nhà của Trường để giải quyết nhưng Trường không có ở nhà.

Lúc này, Lê Văn Sang (SN 2005, trú xã Phước Tỉnh) hay tin Trường đánh nhau với Bảo nên cùng 2 người bạn đến thăm. Khi Sang điều khiển xe máy chở 2 người bạn vào hẻm nhà của Trường thì gặp nhóm Bảo chạy ra. Nhóm của Bảo chặn nhóm Sang lại để nói chuyện. Hoảng sợ, Sang và 2 người bạn bỏ chạy thì bị Tuấn Anh, Khoa và một số người đuổi theo. Khi đuổi kịp, Tuấn Anh dùng dao tự chế chém liên tục vào người của Sang, còn Khoa dùng gạch ném trúng mặt Sang làm gãy nhiều răng.

Đến tối cùng ngày, nhóm của Bảo, Tuấn Anh và Khoa đến nhà chị V. (trú tại xã Phước Hưng). Lúc này, nhóm bạn chị V. đang chuẩn bị bày tiệc ra nhậu. Nhóm Bảo, Tuấn Anh đã dùng súng bắn vào những người bạn của chị V. khiến Trần Đức Th. (SN 2005, trú tại xã Phước Hưng) trúng đạn và còn bị các đối tượng ném đá gãy xương, dập phổi.

Ngay trong đêm 7/3, Công an huyện Long Điền phối hợp cùng Công an xã Phước Hưng, TT. Long Hải bắt giữ 17 người liên quan. Cơ quan công an đã tạm giữ 5 xe mô tô và các hung khí được nhóm này mang đi đánh nhau.

Theo Công an huyện Long Điền, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ án cố ý gây thương tích tại TT. Long Hải và các xã Phước Tỉnh, Phước Hưng. Các đối tượng gây án chủ yếu trong độ tuổi từ 14-19. Nguyên nhân xảy ra các vụ án là do mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng lôi kéo nhiều người khác để đánh nhau, sử dụng vũ khí nguy hiểm gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, tài sản và gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 16/3, UBND huyện Long Điền chỉ đạo các cơ quan chức năng, ban, ngành đoàn thể của huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn 24/24. Công an các xã, thị trấn kết nối Zalo với nhau để chia sẻ thông tin khi có dấu hiệu xảy ra các vụ đánh nhau nhằm kịp thời nắm bắt, ngăn chặn, xử lý. Đồng thời, yêu cầu gia đình các đối tượng đã vi phạm ký cam kết giáo dục, quản lý con cái, không để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự an toàn xã hội, cũng như tụ tập, lôi kéo bạn bè đi đánh nhau...

Chuyên gia tâm lý, Ths. Lê Thị Lan Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn và trị liệu tâm lý Châu Á - ASIA MCC (TP. Vũng Tàu) phân tích, người chưa thành niên phạm tội thường mang tính bột phát, chịu tác động của tình huống, hiếm khi có chủ động từ trước. Ý định phạm tội của nhóm đối tượng này thường xuất hiện rất nhanh và thực hiện ngay sau đó. Có thể nói, số đối tượng này thường nghĩ là làm, không tính toán lợi hại, không cân nhắc hậu quả. Vì vậy, hành vi phạm tội của người vị thành niên rất manh động, khó lường, nguy hiểm.

Một lãnh đạo Công an huyện Long Điền cho biết, trên địa bàn TT. Long Hải có một nhóm thanh thiếu niên từ 13-20 tuổi tụ tập ăn chơi lêu lổng, thành lập nhóm có tên gọi “anh em Tàu Lửa”, với khẩu hiệu “Chỉ tiến không dừng”, sẵn sàng “kéo quân” dàn trận với đầy đủ hung khí đao, kiếm, dao phóng lợn, chĩa… Thành viên trong nhóm này lên đến hàng chục đối tượng. Hầu như các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn huyện đều có thành viên của hội “anh em Tàu Lửa” tham gia.



Vì nhận thức còn hạn chế nên ngay khi bị phát giác hành vi, các đối tượng này thường không nhận thấy hết hậu quả mà những hành động mình đã gây ra, nên sẽ tỏ ra lạnh lùng và thể hiện thái độ bất hợp tác với cơ quan công an. Lý do này xuất phát từ sự kiêu hãnh của tuổi mới lớn. Đây được xem như một thử thách mà người mới lớn cần phải vượt qua.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN