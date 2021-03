AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT, 2 người tử vong

Ngày 16/3, Công an TP.Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ TNGT khiến 1 người tử vong. Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, ông N.V.T (SN 1971, trú tại phường 5, TP.Vũng Tàu) điều khiển xe máy 72C-917.57 lưu thông trên đường Trần Phú theo hướng Bãi Dâu về Bãi Trước. Khi đi đến khúc cua ngay trụ điện số 49 (đường Trần Phú) cả xe và người cùng lao lên vỉa hè. Xe máy bị nát phần đầu, còn nạn nhân bay qua bờ kè cao khoảng 80cm và rơi xuống biển tử vong. Tại hiện trường, vị trí nạn nhân rơi xuống có độ cao so với đường khoảng 10m. Phía dưới có rất nhiều đá. Thi thể nạn nhân sau đó được Cảnh sát PCCC và CNCH đưa lên, bàn giao cho gia đình. Đây là khúc cua nguy hiểm, từng có nhiều vụ tai nạn xảy ra, nếu điều khiển xe với tốc độ cao sẽ khó làm chủ tay lái.

• Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 72F - 001.48 do Hoàng Vũ (SN 1987, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường Thùy Vân theo hướng từ Hoàng Hoa Thám về Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu). Khi đến đoạn trước cổng số 4 (Khu du lịch Gió Biển, đường Thùy Vân) thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72H4-8806 do ông L.V.G (SN 1938, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, ông G. tử vong tại Bệnh viện Lê Lợi. (Trí Nhân, Văn Anh)

Tai nạn lao động, 1 người tử vong

Ngày 16/3, lực lượng chức năng đang điều tra vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người xảy ra tại Nhà máy Luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty CP thép Pomina (KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TX.Phú Phú Mỹ), khiến 1 công nhân tử vong. Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực lò nấu của Nhà máy Luyện phôi thép. Thời điểm xảy ra vào khoảng 7 giờ, 15 phút, ngày 8/3. Lúc này, anh Đ.V.H . (SN 1994, ngụ tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) công nhân của nhà máy đang đi từ phía trong phòng vận hành của khu vực lò nấu thép EAS ra phía ngoài gần vị trí lò nấu thép thì bị xỉ thép đang nấu trong lò văng ra trúng vào người và bị bỏng nặng. Sau đó, anh H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh). Do bị thương quá nặng nên đến ngày 13/3 anh H. đã tử vong tại bệnh viện. Sở LĐTBXH cũng đã có văn bản gửi Bộ LĐTBXH để báo cáo về sự việc vụ tai nạn lao động gây chết người nêu trên. Hiện, Thanh tra sở cũng đang phối hợp với cơ quan công an và các ngành chức năng để làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn. (Trúc Giang)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 16/3, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Phước Bình (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) lực lượng Công an xã Phước Tỉnh bắt quả tang Huỳnh Thanh Hiếu (SN 1997, trú tại huyện Long Điền) đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Phước An)

Trộm điện thoại

Ngày 16/3, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Cam Tuấn Ngọc (SN 1997, trú tại huyện Xuyên Mộc) đến nhà Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1994, ở ấp Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) để mượn tiền. Khi đến nơi không thấy ai ở nhà nên Ngọc đã trộm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 6. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 16/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Ninh Văn Học (SN 1980, quê Hải Phòng) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo trình bày của bị hại, tại trước địa chỉ 442/1/33, A8 (Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) khi chị Phạm Thị Hiên (SN 1974, trú tại TP. Hải Phòng) ra can ngăn chồng đang cãi nhau với Học thì bị Học dùng dao gây thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi. (Sơn Khê)