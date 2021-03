AN NINH - TRẬT TỰ 25/3/2021

Trộm tài sản

Ngày 24/3, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Hiển (SN 1991, quê Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Hiển là nhân viên của cơ sở gia công nhôm kính Dũng Nga tại phường Hắc Dịch. Lợi dụng chủ cơ sở đi vắng, Hiển đã trộm 1 máy cắt nhôm loại nhỏ hiệu Mikata, 4 máy mài cầm tay hiệu Bosch, 1 máy khoan tay sạc pin hiệu Makata model ASR, 1 máy khoan tay hiệu Makata, 1 máy bắn tọa độ hiệu Akuza, 1 máy hàn tích lạnh hiệu Jasic, 1 máy hàn hiệu Poney, 1 máy hàn hiệu Hồng Ký trong cửa hàng rồi thuê xe ô tô chở những tài sản trên đi cất giấu, tìm nơi bán lấy tiền tiêu xài. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 25/3, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ Nguyễn Thanh Liêm (SN 1981, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại ấp Phước Lộc (xã Phước Hưng, huyện Long Điền), Công an huyện Long Điền bắt quả tang Liêm đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)