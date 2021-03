AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 24/3/2021

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 23/3, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Trước đó, xe mô tô biển số 71-F8 6811 do ông N.X.H. (SN 1954, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng từ TX.Phú Mỹ về TP.Bà Rịa. Khi đến ngã ba giao nhau giữa đường Quốc lộ 51 với đường rẽ vào Cảng thủy nội địa Đức Hạnh (thuộc khu phố 4, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) thì xảy ra TNGT với xe ô tô tải biển số 72C-141.08 do Lê Ngọc Hà (SN 1971, quê tỉnh Quảng Bình) điều khiển. Hậu quả, ông H. tử vong tại chỗ. (Phước An)

Truy nã

Ngày 23/3, Công an huyện Long Điền đã ra quyết định truy nã số 06/QĐ-ĐTTH đối tượng Trân Lực Lượng (SN 1995, HKTT: ấp Tây, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) về tội trộm cắp tài sản theo yêu cầu của TAND huyện Long Điền. (Sơn Khê)

Xử lý kẻ quấy rối tình dục

Ngày 23/3, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh vụ hiếp dâm xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, sau khi nhậu xong Lê Văn H. (SN 1996, quê tỉnh Đắk Nông) chở N.T.Y.N. (SN 2004, quê tỉnh Đồng Nai) đến nhà trọ tại KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ và có hành vi dùng tay sờ vào các vùng nhạy cảm trên người N. (Lê Nguyễn)

Trộm tài sản

Ngày 23/3, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Đặng Văn Thiết (SN 1987, quê tỉnh Kiên Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, tại 828/9, Bình Giã, phường 10, TP.Vũng Tàu, Thiết đã trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A8 của anh Vũ Văn Tân (SN 1983, quê Thanh Hóa).

 Cùng ngày, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, anh Nguyễn Đình Huy (SN 1999, KP.Hồng Lam, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đến trình báo cơ quan công an về việc bị kẻ gian đã đột nhập vào tiệm bán phụ tùng xe máy của anh trộm 10 cặp mâm xe máy, 2 gắp xe, 4 phuộc xe, 1 bô xe, 1 niềng xe, 1 cặp lốc máy xe, 2 trợ lực lái xe. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Châu Đức đã tiến hành xác minh, điều tra và mời Nguyễn Đăng Khoa (SN 2002, trú tại huyện Châu Đức) lên làm việc. Tại cơ quan công an, Khoa thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản trên. (Nguyễn Văn, Trí Nhân)