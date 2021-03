AN NINH - TRẬT TỰ 24/3/2021

3 người thương vong do TNGT

Ngày 24/3, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đường bờ đê sông Kinh, đoạn thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Xe mô tô BKS: 51H2-6439 do Lương Văn T. (20 tuổi) điều khiển chở theo Nguyễn Văn Cương (19 tuổi) và Lê Văn Lực (23 tuổi, cùng trú tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) lưu thông tới khu vực trên thì đâm vào cột xi măng bên đường tự gây tai nạn. Hậu quả, T. tử vong, 2 người ngồi sau bị thương. (Kim Anh)

Xử lý 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Tối qua 23/3, lực lượng CSGT (PC08)-Công an tỉnh đã triển khai kiểm tra nồng độ cồn đối với người điểu khiển phương tiện giao thông trên QL51 (đoạn qua TX.Phú Mỹ). PC08 đã lập biên bản 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 5 xe ô tô và 6 xe mô tô. Trong đó, có một số trường hợp vi phạm 1.390mg/1 lít khí thở (cao gần gấp 4 lần so với mức vi phạm cao nhất theo quy định của pháp luật).

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng. Người điều khiển xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/lít khí thở bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng. (Phước An)

Tìm chủ sở hữu

Công an TP.Vũng Tàu trong quá trình điều tra vụ án “chứa mại dâm” xảy ra ngày 6/1/2021 tại khu vực phường 8, TP.Vũng Tàu có tạm giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade màu trắng, BKS: 59F1-75601, số khung: RLHJF4611EZ308985, số máy: JF46E7009020. Qua xác minh chủ sở hữu là Nguyễn Kim Ngân, Sinh năm 1979, trú tại thị trấn Dương Đông, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nhưng hiện không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ. Công an TP.Vũng Tàu đề nghị các Cơ quan chức năng phối hợp truy tìm chủ sở hữu xe nói trên để giải quyết theo quy định pháp luật. (Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐTV Đinh Xuân Phong, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Vũng Tàu, SĐT: 0981390879).