Xử lý 30 xe lôi tự chế, xe 3 bánh

Chiều 24/3, lực lượng CSGT và Trật tự, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục ra quân xử lý xe tự chế, xe ba bánh trên các tuyến đường: Bình Giã, Đô Lương, Phước Thắng… Theo đó, đã tạm giữ 30 phương tiện chủ yếu là xe 3 bánh không có giấy tờ.

Tối qua 23/3, lực lượng CSGT (PC08)-Công an tỉnh đã triển khai kiểm tra nồng độ cồn đối với người điểu khiển phương tiện giao thông trên QL51 (đoạn qua TX.Phú Mỹ). PC08 đã lập biên bản 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 5 xe ô tô và 6 xe mô tô. Trong đó, có một số trường hợp vi phạm 1.390mg/1 lít khí thở (cao gần gấp 4 lần so với mức vi phạm cao nhất theo quy định của pháp luật).

Trung tá Nguyễn Xuân Tân, Phó Đội CSGT và Trật tự cho biết, trước khi xử lý xe 3 bánh, xe tự chế gây mất an toàn giao thông lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi. Do đó, đa phần người bị xử lý nhận thức được sai phạm và hợp tác. Trước đây, Công an TP.Vũng Tàu cũng đã xử lý nhiều lần nhưng người vi phạm lại làm xe khác, tiếp tục bán hàng rong với lý do hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, ngoài việc thường xuyên ra quân xử phạt ở các khu vực chợ tự phát trên địa bàn, lực lượng CSGT đã bố trí các tổ tuần tra khảo sát thực tế, kết hợp theo dõi camera giám sát ở các khu vực để xử lý.

TRÍ NHÂN