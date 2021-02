Hiểm họa khôn lường!

Khi dừng, đậu ô tô bên đường, nhiều tài xế, người ngồi trên xe bất cẩn, thiếu quan sát khi mở cửa xe, dẫn đến gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Tình trạng này không phải là hiếm.

Khi mở cửa ô tô cần quan sát, tránh gây nguy hiểm cho người đi đường.

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định rõ về hành vi mở cửa xe ô tô nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện khác. Theo đó, lái xe khi dừng, đậu xe phải quan sát 2 bên và bảo đảm khoảng cách an toàn. Khi xuống xe, người ngồi trên xe cần quan sát kỹ trước khi mở cửa; không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe nếu chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Quy định là vậy, nhưng thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn cho người lưu thông cùng chiều từ phía sau mà nguyên nhân là do người trên xe ô tô mở cửa thiếu quan sát.

Mới đây, chiều 7/1, bà N.T.H. (SN 1974, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Bà Triệu (TP. Lạng Sơn) thì người trong chiếc xe ô tô đậu ven đường mở cửa xe đột ngột. Bà H. thắng gấp, ngã xuống đường. Đúng lúc đó, 1 chiếc xe tải chở vật liệu đi cùng chiều đã cán vào người bà H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trước đó, ngày 22/10, 1 người phụ nữ lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) va vào cửa của một ô tô do lái xe bất cẩn mở cửa không quan sát khiến người này ngã xuống đường. Ngay lúc đó, một chiếc xe bồn trờ tới, cán qua cánh tay trái của người phụ nữ. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng toàn bộ cánh tay trái giập nát, chấn thương đầu, mặt.

Theo cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh chưa thống kê các trường hợp TNGT liên quan đến mở cửa xe ô tô. Tuy nhiên, các trường hợp xảy ra va chạm khi mở cửa xe và họ tự thỏa thuận không phải là hiếm. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (nhà ở đường Nguyễn Thiện Thuật, TP. Vũng Tàu)kể: Cuối tháng 1 vừa qua, khi đi làm về qua đường Nguyễn Thái Học (TP. Vũng Tàu), chị va chạm vào cửa xe ô tô do một người phụ nữ điều khiển mở cửa thiếu quan sát. Cú va chạm bất ngờ khiến chị ngã xuống đường, trầy xước chân tay. “Rất may thời điểm đó không có phương tiện khác đi qua từ phía sau, nếu không tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng”, chị Hiền kể.

Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, hành vi mở cửa xe gây tai nạn cho người khác tùy vào mức độ thiệt hại mà người gây tai nạn có thể bị xử lý ở các mức khác nhau. Luật Giao thông đường bộ quy định rõ về hành vi mở cửa khi dừng, đậu xe trên đường bộ: Không mở cửa xe, không để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo điểm g, khoản 2, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP với mức phạt từ 400 ngàn đồng đền 600 ngàn đồng.

Bên cạnh đó, theo Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, người tham gia giao thông đường bộ vi phạm thuộc các trường hợp sau: Làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Thiếu tá Phạm Văn Khánh, Đội phó Đội Tuyên truyền và xử lý TNGT-Phòng CSGT (PC08)-Công an tỉnh cho biết, để tránh lỗi vi phạm khi mở cửa xe, mỗi khi dừng, đậu xe phải đúng nơi quy định, tài xế và người ngồi trên ô tô cần quan sát kỹ, khi thấy an toàn mới mở cửa bước xuống đường. Đối với người đi xe máy, trường hợp phát hiện có xe ô tô dừng, đậu phía trước phải giảm tốc độ và quan sát để tránh gặp tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó, khi thấy có người mở cửa bước ra khỏi ô tô, người đi xe máy phải bấm còi báo hiệu hoặc lách xe ra khu vực an toàn để tránh tai nạn không đáng có.

“Những vụ tai nạn giao thông do mở cửa xe ô tô thường gây ra hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, người trên xe cần bảo đảm an toàn trước khi xuống, cần quan sát kỹ trước khi mở cửa cũng như dừng, đậu xe không làm cản trở việc lưu thông của các phương tiện khác”, Thiếu tá Phạm Văn Khánh khuyến cáo.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN