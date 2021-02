AN NINH - TRẬT TỰ 19/2/2021

Cướp giật sa lưới

Ngày 19/2, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hữu Sơn (SN 1999, chỗ ở TP. Vũng Tàu) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, tại hẻm 176, Trương Công Định, TP. Vũng Tàu, Sơn đã cướp giật 1 túi xách bên trong có 1 ĐTDĐ Iphone XS Max của chị Huỳnh Xuân Thắm (SN 2005, trú tại TP. Vũng Tàu). Ngay sau đó, chị Thắm truy hô và cùng người dân bắt giữ Sơn cùng tang vật giao cho cơ quan công an xử lý. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc bị bắt

Ngày 19/2, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn thành phố. Trước đó, chiều 18/2, Công an TP. Vũng Tàu đã bắt quả tang Lê Hữu Quý (47 tuổi, trú tại Hòn Đất, Kiên Giang) và Mai Xuân Đồn (41 tuổi, trú tại Tuy Phước, Bình Thuận) cùng một số đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài tố poker tại cabin một tàu cá neo đậu tại cầu cảng Cát Lở (phường 11, TP. Vũng Tàu). Tang vật thu giữ gồm 2 bộ bài tây, 5 ĐTDĐ và 28,6 triệu đồng. (Diệu Hoàng)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 19/2, Công an TP. Bà Rịa tiếp tục xác minh điều tra, làm rõ vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại địa bàn xã Long Phước. Khuya 18/2, Công an xã Long Phước phát hiện, bắt quả tang Lê Thành Sang (20 tuổi, trú tại ấp Phước Trung, xã Tam Phước, huyện Long Điền) đang tàng trữ một gói nilon hàn kín, bên trong chứa tinh thể trong suốt (nghi là ma túy đá). Công an xã Long Phước đã bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Công an TP. Bà Rịa điều tra theo thẩm quyền. (Diệu Linh)

Cố ý gây thương tích

Ngày 19/2, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại KP. Phước Sơn, phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ. Theo trình bày của bị hại, tại địa điểm trên, Lã Sơn Lộc (SN 1993) và Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt (SN 2002, cùng trú tại TX. Phú Mỹ) dùng dao gây thương tích cho anh Lê Anh Vũ (SN 1999, trú tại TX. Phú Mỹ). (Nguyễn Văn)