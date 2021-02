AN NINH - TRẬT TỰ 17/2/2021

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 17/2, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên bắt Hà Thị Hải (46 tuổi, HKTT: TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc về tội “đánh bạc”. Hiện đối tượng đang được tạm giam để điều tra, xử lý theo pháp luật. (Diệu Hoàng)

Sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 17/2, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Mậu (27 tuổi, trú xã Phước Hưng, TP.Bà Rịa) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Vào lúc 12 giờ ngày 16/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát Công an TP. Vũng Tàu phát hiện Mậu đang sử dụng trái phép ma túy. (Diệu Linh)