AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 18/2/2021

Cố ý gây thương tích

Ngày 18/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại KP 1, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa, anh Phạm Kim Tiến (SN 1973, trú tại TP.Bà Rịa) bị Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại TP.Bà Rịa) dùng cây gậy sắt đánh gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 18/2, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại Công ty Ba Son (phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ), Võ Chí Tình (SN 1990, quê tỉnh Kiên Giang) đã trộm 1 xe máy của anh Trần Ngọc Minh (SN 1996, quê tỉnh Khánh Hòa). Tại cơ quan công an, Tình khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020, đến tháng 12/2020, Tình đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TX.Phú Mỹ (Lê Nguyễn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 18/2, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 6/2019, bà Nguyễn Thị Vượng (SN 1974, trú tại huyện Xuyên Mộc) cho Trần Văn Mạnh (SN 1972, quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mượn 1 xe ô tô biển số 72G1-503.08 đi mua đồ, nhưng không trả. Sau đó, Mạnh yêu cầu bà Vượng đưa 13 triệu đồng để lấy lại xe. Ngày 15/1, bà Vượng đến Công an huyện Diễn Châu trình báo. Vụ việc được chuyển cho Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/2, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Trần Kim Thi (SN 1976, quê tỉnh Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại KP.Hải Sơn, TT.Long Hải, huyện Long Điền, lực lượng Công an TT.Long Hải bắt quả tang Thi đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy đá (Thi khai nhận). (Sơn Khê)

Phát hiện xác chết tại khu vực biển Bãi Sau

Trưa 18/2, khi đang tắm biển tại khu vực Bãi Sau, TP.Vũng Tàu nhiều người hốt hoảng khi phát hiện một thi thể nam giới trương phình bị sóng đánh trôi dạt vào bờ.

Vụ việc sau đó được báo lên lực lượng chức năng, cơ quan công an cũng đã có mặt để điều tra. Thi thể người đàn ông xấu số được đưa về Bệnh viện Lê Lợi để khám nghiệm cũng như xác định danh tính.

Theo một nguồn tin, lực lượng chức năng đang nghi ngờ thi thể này là của một trong số những nạn nhân trong vụ chìm tàu ở Bình Thuận vào ngày 16/2. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực xác nhận danh tính thi thể. (Trí Nhân)

Về thăm gia đình bị em ruột đâm tử vong

Ngày 18/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)-Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Phan Ngọc Thọ (SN 1990, trú tại huyện Châu Đức) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, anh Phan Văn Thiết (SN 1976, là anh ruột Thọ) từ Đồng Nai về nhà cha ruột của mình ở thôn Quảng Hà, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức để chúc Tết và gặp Thọ cùng anh em trong gia đình.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/2, giữa anh Thiết và Thọ xảy ra mâu thuẫn. Thọ đã dùng dao bấm đâm thẳng vào ngực anh Thiết ngay trước cổng nhà của cha ruột khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thọ bỏ con dao tại hiện trường và bị bắt giữ. (Văn Anh)