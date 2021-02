Khen thưởng đột xuất Công an TP.Vũng Tàu

Ngày 17/2, Thành ủy, UBND TP. Vũng Tàu đã đến chúc mừng và khen thưởng đột xuất cho Công an TP. Vũng Tàu, vì đã lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chuyên án mang bí số 221H.

Đây là chuyên án được Công an TP. Vũng Tàu xác lập nhằm truy tìm, bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp, chặt phá cây xanh trên một số tuyến đường trọng điểm của TP. Vũng Tàu. Trước đó trong khoảng thời gian cuối năm 2020, đầu năm 2021 trên địa bàn TP. Vũng Tàu xuất hiện tình trạng một số cây xanh do Công ty CP phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu quản lý bị trộm cắp và chặt phá, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và bức xúc trong dư luận. Do đó Công an TP. Vũng Tàu đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và kiên trì tổ chức tuần tra mật phục cả ban ngày lẫn ban đêm, vào lúc 0h30 phút, ngày 14/2 (mùng 3 Tết), các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Công an TP. Vũng Tàu đã phát hiện, bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp, phá hoại cây xanh là Nguyễn Văn Vũ (51 tuổi, HKTT tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu). Qua đấu tranh, Vũ khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến khi bị bắt, Vũ đã nhiều lần cưa trộm 16 thân cây hoa giấy tại đường Võ Nguyên Giáp, đường 2/9, TP. Vũng Tàu rồi mang về nhà tại xã Long Sơn, cắt thành 20 thân cây để ươm trồng với mục đích bán lấy tiền.

AN BÌNH