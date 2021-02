AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 25/2, Công an TP.Vũng Tàu đã bàn giao Phạm Thanh Tuấn (SN 1985, quê tỉnh Gia Lai) để Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) xử lý theo thẩm quyền về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Tuấn gây án tại huyện Đak Pơ rồi bỏ trốn, nên ngày 26/10/2020, công an huyện này ra quyết định truy nã. Tuấn bị Công an TP.Vũng Tàu bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 25/2, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đình Thắng (SN 1981, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra nơi ở của Thắng (tại 64/11, Lê Lai, phường 3, TP.Vũng Tàu), phát hiện Thắng đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp (Thắng khai nhận là ma túy dạng Heroin).

• Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đang điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Ngô Minh Tú (SN 1979, trú tại 4/7, Trần Anh Tông, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu). Trước đó, vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 24/2, tại khu vực trước tòa nhà B1 (khu 5 tầng, phường 7, TP.Vũng Tàu), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Bến Đá phát hiện, bắt quả tang Ngô Minh Tú đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 2,08g và 1 xe máy. (Nguyễn Văn, Minh Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 25/2, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1990), đang ở nhà tại ấp Phú Hòa (xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) cùng anh Nguyễn Hiền (SN 1995, trú tại huyện Xuyên Mộc) thì bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch xông vào nhà dùng hung khí đánh gây thương tích. (Trí Nhân)

Chống người thi hành công vụ

Ngày 25/2, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại ấp An Hòa (xã An Nhứt, huyện Long Điền) khi lực lượng Công an xã An Nhứt đang bắt vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà thì Phan Văn Hùng (SN 1975, trú tại huyện Long Điền) và Lê Minh Đức (SN 1988, trú tại huyện Đất Đỏ) kích động, chống đối lực lượng chức năng trong khi đang thi hành nhiệm vụ. (Phước An)

Tên trộm xe máy sa lưới vì… tiếng còi báo động

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Chí Mỹ (SN 1993, HKTT: xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Trước đó, vào khoảng 10 giờ, ngày 21/2, Đỗ Chí Mỹ cùng với đối tượng Thanh (đang xác minh nhân thân, lai lịch) rủ nhau đến khu vực chợ Long Điền (thuộc thị trấn Long Điền) tìm xe máy để trộm cắp. Khi đi đến sạp bán quần áo của anh Nguyễn Cát Bình (trú tại phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa), phát hiện xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius không ai trông coi, Thanh đứng bên đường cảnh giới cho Mỹ đi vào dùng cây đoản mở khóa xe để chiếm đoạt. Khi đối tượng đang loay hoay dắt xe ra khỏi sạp thì còi báo động vang lên. Anh Bình phát hiện và cùng người dân bắt giữ Mỹ, giao cho Công an thị trấn Long Điền xử lý. Tại cơ quan công an, Đỗ Chí Mỹ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mỹ là đối tượng nghiện ma túy, từng bị TAND thị xã Phú Mỹ tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Thành Trung)