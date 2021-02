AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 23/2/2021

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 23/2, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, anh N.T.D (SN 1981, ngụ phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô biển số 20B1-130.64 lưu thông trên đường 2/9, TP.Vũng Tàu. Khi đến đoạn đường trước siêu thị Mega đường 2/9, phường 11, TP.Vũng Tàu thì va chạm với xe ô tô biển số 51C-128.26 do ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1961, chỗ ở TP. Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả, anh D. tử vong tại hiện trường. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23/2, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992, quê Kiên Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực cống bê tông Khang Linh, phường 10, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Tuấn đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá trọng lượng 0,1361gram. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 23/2, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Hoàng Lân (SN 1966, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo trình bày của bị hại, tại phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, sau khi nhậu say, Lân đến nhà của Nguyễn Lương Bạch (SN 1980), ở đường Thắng Nhì, phường Thắng Nhì đập cửa la hét thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Lân về nhà lấy 1 dao Thái lan quay lại đâm Bạch gây thương tích. (Trí Nhân)

Đánh bạc

Ngày 23/2, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)-Công an tỉnh phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại quán cà phê 268, thuộc Thôn Chu Hải, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 7,5 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Truy nã

Ngày 23/2, Công an huyện Long Điền đã ra quyết định truy nã số 02/QĐ-ĐTHS Nguyễn Thành Phát (SN 1991, HKTT KP.Hải Hà 2, TT.Long Hải, huyện Long Điền) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra vào ngày 4/8/2020, tại KP.Hải Điền, TT.Long Hải, huyện Long Điền. (Phước An)

Xét xử 27 bị cáo trong đường dây cờ bạc

Ngày 22/2, TAND huyện Đất Đỏ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 27 bị cáo liên quan đến vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng và mua, bán lô đề do Nguyễn Minh Trí (tên thường gọi là Tý Bét, SN 1985) và Cao Anh Tài (SN 1993, cùng ngụ tại ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội) cầm đầu.

Theo đó, Cao Anh Tài bị phạt 9 năm tù, Trương Văn Mão 8 năm tù về 2 tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 2 bị cáo Nguyễn Minh Trí và Phạm Thanh Lai - mỗi bị cáo 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Các bị cáo còn lại lãnh từ 8 tháng đến 3 năm tù. (Thanh Thanh)