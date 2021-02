Triệt phá nhiều vụ hàng giả quy mô lớn

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng của tỉnh đã triệt phá nhiều vụ làm hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng kiểm tra một vụ sản xuất, buôn bán xăng giả tại TP. Vũng Tàu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố 4 đối tượng: Lê Văn Nguyên (SN 1977, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xăng dầu Minh Nguyên), Nguyễn Văn Nhân (SN 1985, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xăng dầu 89, đường 30/4, TP. Vũng Tàu), Đỗ Hồng Sơn (SN 1992, quê tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Đình Ngọc (SN 1975, trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả.

Trước đó, thực hiện chuyên án đấu tranh với hoạt động sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn khu vực biên giới biển TP. Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã mật phục, kiểm tra kho hàng số 7/35, Phước Thắng (phường 12, TP. Vũng Tàu) thuộc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Xăng dầu 89. Lực lượng chức năng phát hiện Ngọc đang bơm hút xăng từ kho hàng lên xe bồn. Tại thời điểm kiểm tra, xe bồn có khoảng 2.000 lít và trong kho có 70.117 lít xăng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều túi hóa chất để làm xăng giả, 4 mặt nạ phòng độc và một số tang vật dùng để pha chế.

Nguyễn Văn Nhân khai nhận là chủ kho hàng trên. Hàng hóa trong kho có giá trị hơn 600 triệu đồng nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, tính hợp pháp của hàng hóa. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đó là xăng giả và việc sản xuất xăng giả theo chỉ đạo của Nguyên. Chúng mua xăng A95 về pha chế xăng giả theo tỷ lệ 7 phần xăng, 3 phần hóa chất và bột tạo màu vàng.

Trước đó, ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Văn Thế (SN 1980, trú huyện Đất Đỏ) và Bùi Hoài Bảo (SN 1995, quê Bình Định) để tiếp tục điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Thế là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Minh Nguyệt (gọi tắt là Công ty Minh Nguyệt), trụ sở tại tổ 15 (KP. Thanh Bình, TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ); Bảo là nhân viên công ty này. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 6/1, tổ công tác thuộc đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đất Đỏ phát hiện xe ô tô biển số 72A-073.75 do Hồ Quốc Hùng làm tài xế chở Thế và Bảo, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 78 chai rượu ngoại dán nhãn X.O và Chivas. Những người có mặt trên xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ đối với 24 chai rượu Chivas 21 và 24 chai rượu Chivas 18.

Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn Luật sư tỉnh BR-VT cho biết, sản xuất hàng giả là hành vi sản xuất ra các loại hàng hóa tiêu dùng không bảo đảm chất lượng, đúng kiểu dáng, nhãn hiệu và chất lượng đã đăng ký, hoặc nhái lại kiểu dáng của hãng khác đã đăng ký bản quyền. Buôn bán hàng giả là hành vi mua hàng biết rõ là hàng giả với giá rất rẻ và dùng các thủ đoạn gian dối để bán cho người tiêu dùng với giá của hàng thật. Điều 192, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định tội buôn bán, sản xuất hàng giả bị phạt tù tới 15 năm.

Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận là nhân viên Công ty Minh Nguyệt. Bảo khai nhận 48 chai rượu Chivas là rượu giả được làm tại Công ty Minh Nguyệt, bằng cách lấy 6 chai rượu Chivas thật, pha với rượu trắng Vodka và nước đường (để tạo màu) sau đó trộn đều và đóng chai. Thế là người hướng dẫn cho Bảo cách pha chế rượu giả. Trung bình mỗi tối, Bảo làm từ 10 đến 12 chai rượu Chivas giả.

Quá trình khám xét tại Công ty Minh Nguyệt, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ thêm hàng trăm chai rượu ngoại khác, cùng nhiều tem nhãn, mã vạch và dụng cụ mà các đối tượng dùng để pha chế rượu giả.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp. Do vậy, Cục Quản lý thị trường tỉnh thường xuyên tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống vấn nạn này.

“Thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp với các tổ dân phố phát hiện các trường hợp kinh doanh vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng trọng điểm như: thuốc lá, xăng dầu, khí hóa lỏng, mỹ phẩm, đường, thực phẩm”, ông Hải thông tin thêm.

