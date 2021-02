AN NINH - TRẬT TỰ 24/2

Trộm điện thoại bị bắt quả tang

Ngày 24/2, Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ Đỗ Trí Hậu (SN 1989, trú tại TP. Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 23/2, tại khu vực đường Trần Bình Trọng, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, lợi dụng sơ hở của chị Hoàng Thị H. N (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu), Hậu đã lén lút lấy trộm 1 ĐTDĐ IPhone XS Max (trị giá khoảng 20 triệu đồng) chị N. để hộc trước xe máy. Sau đó, đối tượng bị nạn nhân phát hiện, tri hô quần chúng nhân dân bắt giữ, giao cho cơ quan công an. (Ngọc Mai)

Cố ý gây thương tích

Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý 1 vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 22/2, sau khi ăn nhậu, Lương Văn Hạnh (SN 1979) và Huỳnh Ngọc Ẩn (SN 1972), cùng trú tại huyện Long Điền rủ nhau đến chòi vịt của 1 người bạn ở ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước, huyện Long Điền để đánh bài. Khi đến nơi, giữa Ẩn và anh Hạnh xảy ra cãi vả. Hạnh dùng tay đánh vào mặt của Ẩn. Do bị Hạnh đánh, Ẩn lấy cái kéo để trên ghế gần chỗ ngồi của mình đâm Hạnh 1 nhát vào ngực gây thương tích. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Trung Dung)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 24/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đang điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Vũ Quang Huy (SN 1998, trú tại KP.Phước Sơn, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ). Vào lúc 14g ngày 23/2, tại địa bàn KP.Phước Sơn, phường Phước Hòa, Đồn Biên phòng Long Sơn phát hiện, bắt quả tang Vũ Quang Huy đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 2 gói nilon được hàn kín, bên trong có chứa tinh thể màu trắng đục có trọng lượng 2g. Qua đấu tranh khai thác, Huy khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá. (Minh Nhân)