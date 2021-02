TỤ TẬP ĐÁNH NHAU: Nhóm thiếu niên gây hậu quả nghiêm trọng

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng của 38 thanh thiếu niên từ 13 tuổi đến 19 tuổi, khiến 1 cán bộ công an tử vong. Đây là vụ án gây bức xúc trong dư luận bởi sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng đang lứa tuổi thiếu niên.

Hiện trường vụ TNGT do nhóm đối tượng gây ra khiến 1 cán bộ công an huyện Đất Đỏ tử vong.

Các bị can trong vụ án nêu trên gồm: Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Thanh Hưng, Thới Văn Bi, Trương Đăng Khoa, Danh Trường Giang, Nghiêm Văn Hải, Nguyễn Minh Việt, Cao Quốc Sang, Nguyễn Thanh Phong, Ngô Hoàng Trường và Huỳnh Tuấn Anh.

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm của Nguyễn Trung Hòa, trú tại TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ), nên khoảng 19 giờ ngày 29/1, các đối tượng: Nguyễn Hậu Trường Giang, Trần Nguyễn Nhật Đang, Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Hùng, Ngô Hoàng Trường và Nguyễn Duy Phong qua TT.Long Hải, huyện Long Điền để nhờ Phạm Đăng Thắng (trú tại TT.Long Hải, huyện Long Điền,) rủ thêm người tìm đánh nhóm của Hòa.

Trên đường đi, Nguyễn Hậu Trường Giang gọi cho Thới Văn Bi (trú tại huyện Đất Đỏ), Nguyễn Văn Đức gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Phong (trú tại huyện Long Điền) rủ thêm bạn đi “hỗ trợ”. Sau khi tập hợp đủ lực lượng, cả bọn chia làm 5 nhóm tập trung tại Trường THCS Minh Đạm (TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ).

Trong đó, nhóm 1 gồm: Đang, Hùng, Giang, Thắng, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Đức, Danh Trường Giang, Nghiêm Văn Hải, Huỳnh Văn Long, Lê Gia Huy, Nguyễn Duy Phong và Nguyễn Văn Quốc đi trên 7 xe. Nhóm này đi đến vòng xoay đèo Nước Ngọt (huyện Long Điền) thì dừng lại lấy vũ khí tự chế cất giấu từ trước gồm 2 cây ba chĩa và 3 dao bầu tại bụi cây ven đường.

Nhóm 2 gồm: Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Văn Hà, Phan Hoàng Khoa, Lê Hoàng Thiện, Huỳnh Văn Gia và Huỳnh Anh Tuấn đi trên 3 xe. Nhóm 3 gồm: Dũng, Trung, Nguyễn Khắc Nghĩa, Nguyễn Thanh Hảo, Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Thế Anh đi trên 3 xe.

Nhóm 4 gồm: Thới Văn Bi, Hồ Hữu Dinh, Lê Viết Duy Khánh và Nguyễn Hữu Tính đi trên 2 xe. Nhóm 5 gồm: Nguyễn Thanh Phong, Ngô Thị Mai, Hà Thị Mỹ Hương, Huỳnh Thanh Dương, Trần Minh Trọng, Võ Trường Giang, Nguyễn Minh Việt, Trương Đăng Khoa, Cao Quốc Sang và Phạm Minh Đạt đi trên 4 xe, cầm theo 1 con dao.

Sau khi tập hợp tại khu vực Trường THCS Minh Đạm, Giang cùng Đang và Thắng đến quán cà phê Mộc Lan gần UBND TT.Phước Hải để nói chuyện với Hòa nhưng không thành liền về báo cho cả nhóm biết. Sau đó, cả bọn cầm theo hung khí đến quán cà phê Mộc Lan đánh nhóm Hòa. Khi thấy nhóm của Giang cầm theo nhiều hung khí tự chế, nhóm Hòa đã bỏ chạy.

Sau đó, nhóm của Giang điều khiển xe dàn hàng ngang lưu thông cầm theo nhiều vũ khí tự chế như cây ba chĩa, dao bầu, mã tấu, dao, cây gỗ… đi lòng vòng trên các tuyến đường tại TT.Phước Hải để tìm đánh nhóm Hòa. Quá trình đi lại, bọn chúng gây ra 2 vụ TNGT.

Cụ thể: tại tuyến đường Bùi Công Minh, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ, nhóm đối tượng làm anh Đặng Hiếu Nam (SN 2003, trú tại TT.Phước Hải) đang điều khiển xe, phía sau chở 2 thanh niên - hoảng sợ - tự gây tai nạn với một xe mô tô ven đường. Vụ va chạm khiến 3 người bị thương nhẹ.

Vụ thứ 2 xảy ra khoảng 20 giờ 56 phút ngày 29/1, tại đường Lê Lai, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Vào thời điểm trên, xe mô tô hiệu Sirius biển số 72D1-13077 do Vũ Quang Dũng điều khiển, phía sau chở theo Nguyễn Trung Hiếu và Đỗ Thành Trung điều khiển lưu thông theo hướng từ Tỉnh lộ 44 ra Mộ Ông. Khi đến địa điểm trên, Dũng điều khiển xe vượt lấn tuyến, gây TNGT với xe mô tô hiệu Exciter biển số 72H1-255.78 do anh P.N.T. (cán bộ Công an huyện Đất Đỏ) đang điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả, anh T. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đây là vụ gây rối trật tự công cộng có tổ chức, manh động do các đối tượng trẻ tuổi thực hiện, không chỉ gây mất ANTT mà còn khiến người dân hoang mang. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ