AN NINH - TRẬT TỰ

Tai nạn giao thông, 2 người thương vong

Ngày 21/2, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72E-69136 do anh D.Đ.T. (SN 1989, trú tại huyện Long Điền) điều khiển chở theo anh Đ.V.T. (SN 1996, trú tại TX. Phú Mỹ) lưu thông trên đường Mỹ Xuân - Hòa Bình. Khi đến đoạn đường thuộc ấp 3 (xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) thì tự đâm vào gốc cây và nhà dân ven đường. Hậu quả, anh D.Đ.T. tử vong, anh Đ.V.T. bị thương. (Sơn Khê)

Tàng trữ vũ khí quân dụng

Ngày 21/2, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Mai Tài Linh (SN 1998, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, thông qua công tác quản lý địa bàn, Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện, bắt quả tang Linh đang tàng trữ 68 viên pháo nổ, một khẩu súng bút, một bình xịt hơi cay, 8 viên đạn cùng một số tang vật khác. Theo kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an, khẩu súng hình bút cơ quan công an thu giữ của Mai Tài Linh là vũ khí quân dụng. (Trí Nhân)

Phá một ổ bạc

Ngày 21/2, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Phong Phúc (xã Long Phước, TP. Bà Rịa) lực lượng Công an xã Long Phước bắt quả tang 1 tụ điểm đánh bạc. Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ chạy để lại hiện trường 3 xe máy, 3 bộ lắc bầu cua và 3,1 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Trộm viếng chùa

Ngày 21/2, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại chùa Quảng Đức (xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc). Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đã đột nhập ngôi chùa trên trộm 1 máy tính bảng và 74 triệu đồng. (Phước An)

Bị bắt khi tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 21/2, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Phạm Đắc Vinh (SN 1994, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại KP7 (phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa), lực lượng Công an TP. Bà Rịa bắt quả tang Vinh đang tàng trữ 1 gói nilon hàn kín 2 đầu chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Nguyễn Văn)