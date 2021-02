An ninh, trật tự được giữ vững trong những ngày Tết

Với sự vào cuộc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm của các lực lượng chức năng, những ngày qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn tỉnh luôn ổn định.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra tại chốt kiểm tra liên ngành trên QL56 - khu vực giáp ranh huyện Châu Đức (tỉnh BR-VT) và huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) ngày 28 tháng Chạp.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng Công an tỉnh và công an các địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Nhờ vậy, tình hình ANTT được giữ vững.

Tại TP.Vũng Tàu, lực lượng CSGT và TT đã phối hợp với lực lượng CSCĐ-Công an tỉnh, công an các phường, xã thành lập các chốt, tổ tuần tra kiểm soát lưu động 24/24 giờ trên những tuyến đường trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Theo đó, chỉ trong 2 đêm 13 và 14/2, lực lượng chức năng đã lập 13 biên bản, tạm giữ 13 xe mô tô với các hành vi tự ý thay đổi đặc tính, hình dáng của xe, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô xe, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Tại các huyện, thị, thành phố, công an địa phương phối hợp những đơn vị liên quan đã triển khai kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm. Theo đó, nhiều đối tượng phạm tội bị bắt ngay trong những ngày Tết. Đơn cử như 2 giờ sáng ngày 15/2, Nguyễn Tâm Nhân (SN 1982, trú tại TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đã dùng xe kéo tự chế chạy đến nhà ông Trịnh Hữu Hải (trú tại KP4, TT.Ngãi Giao) trộm 1 cây mai đưa về nhà trồng. Qua trình báo của gia đình bị hại, các trinh sát công an đã tiến hành xác minh, phát hiện cây mai trong vườn nhà của Nhân, đồng thời triệu tập Nhân lên cơ quan công an làm việc. Tại đây, Nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, cây mai được gia đình ông Hải mua với giá 20 triệu đồng vào ngày 30 Tết Tân Sửu 2021. Công an TT.Ngãi Giao đã chuyển hồ sơ vụ án cho Công an huyện Châu Đức để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trong các ngày nghỉ Tết, Tổ liên ngành gồm: Phòng cảnh sát giao thông (PC08)-Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở GT-VT đã lập 3 chốt kiểm tra y tế người trên các phương tiện vào tỉnh. Các chốt được đặt tại QL51 (TX.Phú Mỹ), QL56 (huyện Châu Đức) và QL55 (huyện Xuyên Mộc) để đo thân nhiệt và khai báo y tế người ngồi trên phương tiện. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.355 phương tiện, khai báo y tế và đo thân nhiệt 5.465 trường hợp, không phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Tương tự, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt Nguyễn Văn Vũ (SN 1970, ở thôn 2 xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu để điều tra về hành vi cưa thân hàng loạt cây bông giấy tại các dải phân cách khu vực đường Võ Nguyên Giáp (phường 12) và đường 2/9 (đoạn đi qua phường 12 và 11, TP. Vũng Tàu). Các trụ bông giấy hơn 15 tuổi được Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu trồng tại các tuyến đường cửa ngõ vào TP.Vũng Tàu không chỉ làm đẹp cho đô thị mà còn tạo điểm nhấn đặc trưng để lại ấn tượng đẹp cho người dân và du khách. Thế nhưng, các cây bông giấy có chiều cao hơn 2m, đường kính thân cây hơn 10cm này đã bị cắt đi 1 đoạn thân dài khoảng 1,5m đúng vào mùa trổ bông làm cây chết héo, gây bức xúc cho mọi người khi qua đây. Sau khi vụ việc xảy ra, UBND TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng cưa trộm cây.

Lực lượng Công an tỉnh tuần tra trên các tuyến đường bảo đảm ANTT.

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân vui đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương ứng trực 100% quân số, nắm tình hình để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm; kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT. Chủ động tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, chủ động tấn công trấn áp nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, tạo môi trường xã hội an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu; Phối hợp Công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra nhà nghỉ, nhà trọ, các cơ sở lưu trú, không để tội phạm lợi dụng ẩn náu gây án. Ngoài ra, trong những ngày qua, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống cháy, nổ cũng như duy trì lực lượng tại các chốt kiểm tra liên ngành được đặt trên các tuyến quốc lộ để đo thân nhiệt và khai báo y tế người ngồi trên phương tiện khi vào tỉnh BR-VT. “Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên tình hình ANTT, ATXH được giữ vững, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, người dân đón Tết, vui Xuân trong an toàn” - Đại tá Bùi Văn Thảo nói.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN