AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 6/1, Công an huyện Xuyên Mộc đang điều tra nguyên nhân 1 vụ TNGT xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 2 giờ 45 ngày 5/1, tại Tỉnh lộ 329 thuộc tổ 7, ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, xe mô tô BKS: 72K1-526.34 do anh Nguyễn Đ.T. (SN 1996, HKTT: huyện Xuyên Mộc) điều khiển theo hướng từ UBND xã Hòa Hiệp về Trường Bắn quốc gia, khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe ô tô BKS: 86H-2487 do Lê Thái Phi Hùng (SN 1975, HKTT: huyện Xuyên Mộc) điều khiển từ trường bắn về đậu ở bãi đất trống. Hậu quả làm anh T. tử vong. (Độ Luân)

Níu kéo bất thành, ra tay tàn độc với người tình

Ngày 6/1, Công an TX. Phú Mỹ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bé (ảnh, SN 1985, HKTT: huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Mặc dù đã có gia đình, Nguyễn Văn Bé và chị Thạch Thị H. (SN 1986, HKTT: tỉnh Sóc Trăng) vẫn quan hệ tình cảm. Vào ngày 15/11/2020. Bé cùng H. đi chơi, sau đó có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chị H. đòi chia tay. Khi chị H. bỏ đi, Bé đi theo sau rút con dao trong người ra đâm chị H. nhưng đâm trượt. Chị H. bỏ chạy vào phòng trọ khóa cửa lại nhưng Bé chạy theo sau, lấy tay khống chế nạn nhân sau đó kéo xuống khu vực nấu ăn trong phòng trọ, lấy 1 con dao Thái Lan ra đâm chị H. 4 nhát vào vùng bụng và 3 nhát vào phía sau lưng rồi tự dùng dao đâm mình 3 nhát ở bụng. Chị H. chạy từ trong phòng ra kêu cứu và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Một lúc sau, Bé cũng được một số đồng nghiệp làm chung công ty đưa đi cấp cứu. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với chị Thạch Thị H. Kết quả giám định cho thấy, tỷ lệ thương tật của nạn nhân là 69%. Hiện vụ việc đang được Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý. (Tin, ảnh: Thành Trung)

Chủ quán cà phê cho nhân viên bán dâm

Ngày 6/1, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, cơ quan này đã bắt Nguyễn Hữu Tài (SN 1988, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế) chủ quán cà phê K.O, KP.Thạnh Sơn, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc để tiếp tục điều tra về hành vi chứa gái mại dâm. Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 15/12/2020, lực lượng Công an TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê K.O do Tài làm chủ bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến việc kinh doanh khó khăn, nên từ tháng 8/2020, y đã cho 2 nhân viên của mình là T. (SN 1997) và Th. (SN 1992) nhiều lần bán dâm cho khách có nhu cầu với giá 500 ngàn đồng/lần. Mỗi lần như vậy, Tài được hưởng từ 70-150 ngàn đồng tiền chòi và nước uống. (Sơn Khê)