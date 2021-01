AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 5/1, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Huỳnh Thái Hưng (SN 2001, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại một nhà trọ ở KP 1 (phường Long Toàn, TP.Bà Rịa), lực lượng Công an phường Long Toàn bắt quả tang Hưng đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy dạng đá.

• Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại một phòng của Chung cư Gateway (TP.Vũng Tàu), lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Nguyễn Duy Lộc (SN 1997, trú tại TP.Vũng Tàu) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng khác. Tang vật thu giữ gồm: bộ loa, đèn nháy, đĩa sứ (dùng để sử dụng ma túy dạng khay). (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 5/1, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, chị Lê Thị Hồng Mai (SN 1988, trú tại huyện Long Điền) đến làm tóc tại tiệm tóc của Đặng Thị Thanh Ngọc (SN 1987, ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Lợi dụng lúc khách hàng không để ý Ngọc đã trộm hơn 10 triệu đồng của chị Mai.

• Cùng ngày, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, tại thôn 2 (xã Suối Rao, huyện Châu Đức), Ngô Văn Vương (SN 1982) và Phan Minh Nhật (SN 1987), cùng trú huyện Châu Đức) đã trộm 1 cây khế cảnh (trị giá khoảng 7 triệu đồng) của ông Nguyễn Văn Thông (SN 1951, trú tại huyện Châu Đức). (Phước An)

Cướp giật tài sản

Ngày 5/1, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Toàn (SN 1981, trú tại TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Thanh Hưng (SN 1988, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ, tại KP.Thanh Tân (TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) 2 đối tượng trên đã cướp giật của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1998, trú tại huyện Đất Đỏ) 1 ĐTDĐ hiệu Samsung A10 màu xanh. (Sơn Khê)

Truy tìm đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT đang giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông Trần Mạnh Hùng (SN 1984, trú tại TP.Vũng Tàu) tố giác ông Nguyễn Văn Sáng (SN 21/6/1975, HKTT Hà Nội), CMND số 111399210, do CA TP.Hà Nội cấp ngày 23/11/2010, cùng vợ là Phùng Thị Sâm (SN 24/4/1977, trú tại TP.Vũng Tàu), CMND số 273394476, do CA BR-VT cấp ngày 17/4/2007, đã có hành vi lập hợp đồng thế chấp các giấy tờ liên quan đến căn nhà 72/31, Võ Thị Sáu (TP.Vũng Tàu) để vay mượn tiền sau đó bỏ trốn nhằm mục đích chiếm đoạt. Vậy, ai biết Sáng và Sâm ở đâu liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT (15, Trường Chinh, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, số điện thoại: 02543.852.578 hoặc 0908.852.202 gặp ĐTV Phạm Văn Thuyên) để trình báo.