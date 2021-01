16 năm trốn truy nã vẫn không thoát

Ngày 5/1, Đội Truy nã Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã bắt Lại Ngọc Tuấn (SN 1982, quê Đồng Nai) bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng. Tuấn bị bắt sau 16 năm trốn lệnh truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ ngày 8/2/2003, Lê Minh Trí nghe tin em trai là Lê Minh Vũ bị một số thanh niên đuổi đánh tại khu vực ngã tư xóm Cát, phường Phước Hưng, TX.Bà Rịa (nay là TP.Bà Rịa) vì xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bầu cua. Khi đi, Trí rủ bạn là Nguyễn Xuân Hòa (SN 1983) đến địa điểm trên, nhưng không thấy ai. Khi đến quán cà phê Nguyên Vũ (KP 6, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa) thì thấy Lại Ngọc Tuấn, Bùi Giang Long (SN 1978), Trần Khánh Trung (SN 1984), Trần Khánh Hưng (1982, cùng trú TP.Bà Rịa) và Nguyễn Hồng Quân (SN 1982, quê Đồng Nai) đang ngồi nói chuyện trong quán. Trí dừng xe trước cổng rồi đi vào, còn Hòa ngồi ngoài xe. Tới chỗ nhóm Tuấn đang ngồi, Trí hỏi: “Thằng nào đánh em tao”, nên 2 bên xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau. Trí bị nhóm của Tuấn dùng dao, dây nịt đuổi đánh gây thương tích. Sau đó, Trí chạy vào nhà Vũ (em trai) và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Sau khi nhận được thông tin, Công an TX.Bà Rịa đã tiến hành thu thập chứng cứ, làm việc với các đối tượng liên quan. Ngày 31/3/2004, Công an TX.Bà Rịa đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Tại bản giám định pháp y số 116/PY ngày 7/5/2004, của tổ chức giám định pháp y tỉnh BR-VT kết luận: tỷ lệ thương tật các đối tượng gây ra cho Trí là 78% (tạm thời).

Vì vậy, vụ án được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý. Ngày 29/7/2004, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự và cố ý gây thương tích. Riêng Tuấn bỏ trốn, nên ngày 9/9/2004, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Đến năm 2005, TAND tỉnh đã đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt Bùi Giang Long 5 năm tù, Trần Khánh Trung 5 năm tù cùng phạm tội cố ý gây thương tích; Trần Khánh Hưng 9 tháng tù, Nguyễn Hồng Quân 9 tháng tù cùng phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Một cán bộ Đội truy nã Phòng PC02 cho biết, việc truy tìm tung tích của Tuấn gặp rất nhiều khó khăn. Bởi lẽ, từ khi gây án Tuấn đã lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố như: Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội. Có thời gian Tuấn đã trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, các trinh sát đã quyết tâm lần theo manh mối dù là nhỏ nhất để truy bắt đối tượng. Thời điểm bị bắt giữ, Tuấn đang làm công nhân chăn nuôi cho 1 trang trại trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Châu Đức. Lúc này, Tuấn đã có vợ và 2 con.

