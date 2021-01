AN NINH - TRẬT TỰ

Hiếp dâm trẻ em

Ngày 4/1, Công an TP. Bà Rịa đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra trên địa bàn. Theo đó, do có quen biết từ trước, ngày 1/1, Nguyễn Văn Huy (SN 1990, HKTT: huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đã chở cháu A (sinh tháng 12/2008) đến 1 nhà nghỉ tại TP. Bà Rịa rồi quan hệ tình dục với nhau. Sau khi A về nhà, gia đình đã trình báo cơ quan công an. (Thành Lưu)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 4/1, Công an huyện Long Điền đang xác minh, làm rõ theo tin báo của chị Trần Thị Lan (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) về việc: vào khoảng đầu tháng 11/2020, Vũ M.N (SN 2006) và Nguyễn T.Đ (SN 2007) đã dùng vũ lực uy hiếp đối với cháu H. (SN 2009, con bà Lan) nhằm chiếm đoạt tài sản. Do lo sợ bị đánh, cháu H. đã đưa cho N. và Đ. 100 triệu đồng. (Ngọc Mai)

Tai nạn giao thông tự gây

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 3/1, xe mô tô 86B4-515.78 do anh Nguyễn T.N (SN 1997, HKTT: TX. La Gi, tỉnh Bình Thuận) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 55 theo hướng từ Bình Châu đi Bưng Riềng, khi đến địa phận ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, do không làm chủ tay lái đã tự đâm vào gốc cây bên đường. Hậu quả làm anh N. tử vong tại hiện trường. (Độ Luân)

Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền đang xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả chết người xảy ra tại đoạn đường Đèo Nước Ngọt, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền vào ngày 23/11/2020 giữa xe ô tô tải biển số 72C-103.35 do anh Đặng Công Bắc (SN: 1991, HKTT: khu phố 2, phường 11, TP. Vũng Tàu) và xe mô tô biển số 72H1-246.78 do chị Nguyễn Kim Tuyền (SN: 2005, HKTT: khu phố Hải Sơn, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ) điều khiển. Hậu quả làm chị Tuyền tử vong.

Để xác minh làm rõ vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền thông báo: ai là người chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên xin mời đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền (gặp anh Nguyễn Thanh Hoàng, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp - SĐT 02543.653.100 hoặc 0919812255) để phối hợp làm rõ vụ việc.