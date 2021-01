Nhiều cách làm hay

Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, khéo léo, linh hoạt trong công tác vận động người dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN- CCHT).

Số vũ khí người dân giao nộp cho Công an phường 10, TP. Vũng Tàu.

Thượng tá Đặng Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT, năm 2020 Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố và thị xã tăng cường phối hợp thực hiện cao điểm.

Một trong những biện pháp được chú trọng thực hiện và phát huy hiệu quả rõ rệt là tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại, nguy hiểm và chế tài xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT… Các tổ công tác thuộc công an các cấp được phân công bám sát nội dung tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phích, tuyên truyền trên loa phát thanh để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Vì vậy, việc vận động, thu gom vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao.

Trung tá Đinh Văn Toản, Trưởng Công an phường 10, TP. Vũng Tàu cho biết, từ ngày thực hiện đợt cao điểm (giữa tháng 4/2020) đến nay, người dân trên địa bàn phường đã giao nộp hàng chục vũ khí như: kiếm, mã tấu tự chế, dao phóng… “Mỗi khi người dân đến giao nộp VK-VLN-CCHT, chúng tôi đều tặng 10kg gạo/người. Tuy về vật chất không nhiều nhưng đó là sự khích lệ, động viên để người dân hợp tác, chấp hành quy định của pháp luật”, Trung tá Đinh Văn Toản nói.

Ngoài tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, Công an TP. Vũng Tàu còn làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến VK-VLN-CCHT; phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT.

Tương tự, Trung tá Nguyễn Văn Thống, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an huyện Long Điền cho biết, trên địa bàn huyện có nhiều cảng cá, khu du lịch, với hàng trăm lao động tạm trú nên công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được lực lượng công an và chính quyền địa phương quan tâm. Theo đó, Công an huyện Long Điền đã yêu cầu 51 hộ kinh doanh phế liệu, 302 hộ buôn bán tạp hóa và 28 trường học trên địa bàn ký cam kết không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT. “Nếu không quản lý chặt các loại vũ khí, vật liệu nổ để trôi nổi ngoài dân cư thì nguy cơ mất ANTT sẽ rất cao. Bởi lẽ, khi xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng sẵn sàng dùng hung khí để thanh toán gây thương tích hoặc dẫn đến chết người”, Trung tá Nguyễn Văn Thống phân tích.

Năm 2020, qua tuyên truyền vận động, lực lượng chức năng đã thu hồi 229 dao lê, mã tấu tự chế; thu gom được 44 khẩu súng các loại (5 súng quân dụng, 37 súng tự chế, 2 khẩu súng thể thao); 341 viên đạn quân dụng, 3 linh kiện vũ khí quân dụng.

Thượng tá Đặng Trung Hiếu cho hay năm 2020, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các cơ sở thu mua phế liệu, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết không tàng trữ, mua bán các loại VK-VLN-CCHT và răn đe nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng công an và các địa phương đã huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác và đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về VK-VLN-CCHT, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn”, Thượng tá Đặng Trung Hiếu khẳng định.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN