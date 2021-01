AN NINH - TRẬT TỰ 3/1/2021

Toàn tỉnh xảy ra 4 vụ TNGT

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (1/1 đến ngày 3/1) toàn tỉnh xảy ra 4 vụ TNGT (tăng 2 vụ), làm 2 người chết (tăng 2 người chết) và 3 người bị thương (tăng 3 người) so với cùng kỳ năm 2020. Lực lượng CSGT (PC08), Công an tỉnh và công an các địa phương đã tổ chức 83 lượt tuần tra, kiểm soát, lập biên bản 223 trường hợp với các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, tạm giữ 21 xe mô tô, ra quyết định xử phạt 84 trường hợp hơn 61 triệu đồng.

Lực lượng PC08 phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc đã tổ chức ngăn chặn, truy bắt 1 vụ đua xe trái phép tại đường Ven biển (thuộc xã Bưng Riềng, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Kết quả tạm giữ 21 xe mô tô các loại, qua test nhanh, lực lượng phát hiện 1 trường hợp dương tính với chất kích thích. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 3/1, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Ngô Văn Bình (SN 2001, trú tại huyện Đất Đỏ), Phạm Minh Tâm (SN 2003, trú tại TP. Bà Rịa), Trần Công Hậu (SN 2003, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại xã Long Tân, Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang các đối tượng trên đang tàng trữ 3 gói nilon, các đối tượng khai nhận là ma túy. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 3/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý tội trộm tài sản đối với Lê Thị Hồng Thúy (SN 1995) và Võ Thị Kim Tuyền (SN 1991), cùng quê TP.Buôn Mê Thuột. Thúy và Tuyền đã trộm 1 Iphone 12 Pro của bà Ngọ Vân Minh Châu (đường Lý Tự Trọng, phường 1, TP. Vũng Tàu). (Lê Nguyễn)

Nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê tại huyện Xuân Lộc bị bắt

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh BR-VT phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Xuyên Mộc và Công an xã Hòa Hiệp bắt giữ Lý Phúc Mạnh (SN 1992, HKTT: huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen tại tổ 5 (ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc). Mạnh là nghi can trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 29/10/2020 tại xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Sáng 30/10/2020, người dân phát hiện bà P.T.Tr. (SN 1979, trú tại tỉnh Bến Tre) tử vong tại căn nhà thuê trong tình trạng không mặc quần áo, trên người có nhiều vết thương nên đã trình báo Công an. Được biết, căn nhà trên được bà Tr. thuê lại để bán cà phê, nước giải khát. (Trung Thành)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 3/1, Công an huyện Côn Đảo đã bàn giao Nguyễn Văn Thành (SN 1979, quê tỉnh Hậu Giang) cho Công an huyện Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) xử lý theo thẩm quyền về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, Thành gây án tại huyện Vị Thanh rồi bỏ trốn, nên ngày 22/10/2020, công an huyện này ra quyết định truy nã. Thành bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Côn Đảo. (Sơn Khê)