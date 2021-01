AN NINH - TRẬT TỰ 20/1/2021

Trộm cắp tài sản

Ngày 20/1, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Dũng (41 tuổi, trú tại KP Phước An, TT. Phước Bửu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào lúc 1h ngày 19/1, Dũng đến phòng trọ của bà Phạm Hồ Thúy Ngọc (KP Phước Hòa, TT. Phước Bửu), dùng kìm cắt sắt để cắt ổ khóa, lấy trộm 1 con heo đất (trong đó có 1.014.000 đồng) và 1 đồng hồ thông minh hiệu Kid Care trị giá 1.390.000 đồng. Được biết, Dũng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. (Diệu Linh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/1, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mộng Ngân (21 tuổi, HKTT Nam An Thái, An Biên, Kiên Giang) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy tại số 538, Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu. (Hoàng Diệu)

Vi phạm về lĩnh vực môi trường

Ngày 20/1, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đang điều tra, xử lý ông Lâm Văn Huy (45 tuổi, trú tại ấp 1, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Trước đó, ngày 18/1, Công an huyện Xuyên Mộc kiểm tra, phát hiện ông Huy khai thác đá trái phép tại khu vực xã Hòa Hưng, đơn vị đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ 2 máy khoan đá và 1 búa chẻ đá để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. (Diệu Linh)