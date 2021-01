"Mắt thần" giám sát giao thông trên Quốc lộ 51

Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang lắp đặt thiết bị giám sát giao thông thông minh bằng camera trên tuyến Quốc lộ 51 (từ Ẹo Ông Từ, TP. Vũng Tàu đến hết địa bàn TX. Phú Mỹ). Dự kiến, sau khi hệ thống này hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý I, những phương tiện vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ sẽ bị ghi hình gửi về trung tâm để lực lượng chức năng có biện pháp xử lý.

Camera giám sát giao thông thông minh được lắp đặt trên Quốc lộ 51 (đường Võ Nguyên Giáp, TP. Vũng Tàu).

Từ đầu tháng 1/2021, lực lượng chức năng bắt đầu lắp đặt trụ, thiết bị giám sát giao thông thông minh bằng camera trên tuyến Quốc lộ 51. Điểm lắp đặt từ khu vực Ẹo Ông Từ (TP. Vũng Tàu) đến hết địa bàn TX. Phú Mỹ. Đến nay, việc lắp đặt thiết bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho việc đấu nối với các đường truyền về trung tâm. Trước mắt, 17 điểm giao nhau trên Quốc lộ 51 được lắp đặt camera, trong đó có 13 điểm giám sát xử lý vi phạm và 4 điểm giám sát tốc độ.

Ông Trần Văn Hùng, giám sát thi công việc lắp đặt thiết bị thuộc Công ty CP Phần mềm-Tự động hóa-Điều khiển cho biết: “Hệ thống camera giám sát thông minh rất thuận lợi khi kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Đơn cử, xe vượt đèn đỏ sẽ bị camera chụp ảnh gửi về trung tâm để cơ quan chức năng xử lý phạt nguội hoặc phạt ngay tại thời điểm vi phạm. Xe nào chạy quá tốc độ cũng sẽ bị camera ghi lại rồi gửi về trung tâm để xử lý”.

Theo Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an tỉnh, dữ liệu tại các điểm gắn camera sẽ được truyền về hệ thống theo dõi giám sát tại Phòng PC08 và trung tâm chỉ huy đặt tại Công an tỉnh. Dự kiến, hết quý I, hệ thống giám sát thông minh, giám sát tự động bằng camera trên Quốc lộ 51 sẽ chính thức đi vào hoạt động. Tất cả hình ảnh sẽ được chuyển về trung tâm chỉ huy, đặt tại Công an tỉnh và trung tâm xử lý vi phạm trật tự ATGT đặt tại Phòng PC08. “Lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào hình ảnh để gửi thông báo vi phạm đến người điều khiển phương tiện và thực hiện các bước xử lý theo đúng quy định. Khi hệ thống này đi vào hoạt động, người tham gia giao thông sẽ phải cẩn trọng hơn trong khi điều khiển phương tiện, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông”, Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng nói.

Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông trên Quốc lộ 51 cũng được người dân đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Khánh, ngụ phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ cho biết, trên địa bàn có nhiều KCN nên lượng xe tải, xe ô tô chạy qua địa bàn rất đông và nhiều tài xế phóng nhanh vượt ẩu. “Hy vọng hệ thống camera này đi vào hoạt động sẽ giúp người điều khiển phương tiện sợ bị phạt, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không phóng nhanh, vượt ẩu như trước”, ông Khánh bày tỏ.

Tương tự, ông Lê Bá Huy (phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ) cũng cho biết, trên tuyến Quốc lộ 51, tình trạng người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, phóng nhanh, vượt ẩu khá phổ biến. Chưa kể, nhiều tài xế xe khách cũng chạy tốc độ cao, giành khách nên tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. “Hy vọng hệ thống camera giám sát sẽ giúp hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông”, ông Huy nói.

Quốc lộ 51 có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc với khoảng 12 ngàn lượt xe/ngày đêm. Những ngày cao điểm, lưu lượng lên đến 48 ngàn lượt xe/ngày đêm. Xe đông nhưng ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân chưa cao nên thời gian qua cung đường này thường xuyên xảy ra TNGT. Do đó, khi hệ thống camera giám sát đi vào hoạt động, lực lượng CSGT sẽ có thêm kênh thông tin để tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT.

Dự kiến, sau thời gian đưa vào hoạt động hệ thống giám sát thông minh, giám sát tự động bằng camera trên Quốc lộ 51, tỉnh sẽ xem xét lắp đặt hệ thống này trên các tuyến Quốc lộ 55 và 56.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN