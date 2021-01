AN NINH - TRẬT TỰ 18/1/2020

Bắt giám đốc về tội lừa đảo

Ngày 18/1, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh và Công an TX.Phú Mỹ tiến hành công bố quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Thịnh (SN 1973), Chủ tịch HĐQT Công ty CP thiết bị và vật tư Miền Nam; trú tại tổ 11, KP Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, để tiếp tục điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng (Là các công trình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng đã bàn giao mốc ngoài cho địa phương quản lý) tại khu vực Núi Nhọn, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ. Qua khám xét cơ quan chức năng thu giữ được nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan, một CPU máy tính cùng với 2 khẩu súng và 10 viên đạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. (Sơn Khê)

Cơ quan công an đọc lệnh bắt Phạm Đức Thịnh.

Đánh bạc

Ngày 17/1, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Tại ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Út (SN 1986), Trần Mạnh Cường (SN 1981), Trần Văn Hoàng (SN 1982, cùng trú tại huyện Đất Đỏ) và Lê Văn Tuấn (SN 1983, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang đánh bạc dưới hình thức đá gà. Tang vật thu giữ 8 xe mô tô, 1 xe ô tô và 3 ĐTDĐ. (Nguyễn Văn)

Tai nạn giao thông làm 1 người chết

Ngày 18/1, Công an huyện Châu Đức điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 05 đường Hội Bài- Đá Bạc, đoạn thuộc xã Đá Bạc, huyện Châu Đức. Xe mô tô BKS: 72T3-5540 do H.V.Tr. (25 tuổi, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đi theo hướng Đá Bạc đi Hội Bài, khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo BKS: 51C-78128 do Nguyễn Trường Giang (43 tuổi, trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) điều khiển đang đỗ bên mép đường cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến H.V.Tr. tử vong. (Kim Anh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/1, Công an TP. Vũng Tàu cho biết, vừa bắt quả tang Đỗ Văn Hậu (23 tuổi, trú tại phường 11, TP.Vũng Tàu) và Lâm Thị Mỹ Huyền (21 tuổi, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp tại khu vực phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu. Công an thành phố lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Ngô Huy)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 2 xe máy có đặc điểm sau: (1) Hiệu Wave, biển số 72H7-8757, số khung VTL2S152FMH00001953, số máy VTLBCH023TL-001953; (2) Biển số 59Y2-75129, số khung RLCE5P-710AY046797, số máy 5P71-046797. Ai là chủ sở hữu các tài sản trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (số 01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856241 hoặc 0937.380078 gặp ĐTV Nguyễn Quốc Tiến) để giải quyết.