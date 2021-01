Bắt giam giám đốc công ty cùng nhân viên pha chế rượu Chivas giả

Ngày 17/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Văn Thế (SN 1980, trú huyện Đất Đỏ) và Bùi Hoài Bảo (SN 1995, quê Bình Định) để tiếp tục điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Bị can Thế là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Minh Nguyệt (gọi tắt là Công ty Minh Nguyệt), có trụ sở tại tổ 15, KP.Thanh Bình, TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Còn Bảo là nhân viên công ty này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ, ngày 6/1, tổ công tác thuộc đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đất Đỏ phát hiện xe ô tô biển số 72A-073.75 do Hồ Quốc Hùng làm tài xế chở theo Thế và Bảo có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 78 chai rượu ngoại dán nhãn X.O và Chivas. Trong đó, những người có mặt trên xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ đối với 24 chai rượu Chivas 21 và 24 chai rượu Chivas 18.

Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận là nhân viên Công ty Minh Nguyệt do Thế là giám đốc. Đối với 48 chai rượu Chivas không có hóa đơn chứng từ, Bảo khai là rượu giả được làm tại Công ty Minh Nguyệt, bằng cách lấy 6 chai rượu Chivas thật, pha với rượu trắng Vodka và nước đường (để tạo màu) sau đó trộn đều và lọc ra cho vào đủ thể tích 10 chai rượu Chivas. Sau đó, Bảo tiến hành đóng, khò nắp, dán tem và cho vào hộp đựng rượu. Thế là người chỉ dẫn cho Bảo cách pha chế rượu giả như trên. Trung bình mỗi buổi tối Bảo làm từ 10 đến 12 chai rượu Chivas giả.

Còn Thế khai nhận là người đại diện pháp luật của Công ty Minh Nguyệt. Toàn bộ số rượu giả bị phát hiện chính y là người đã chỉ đạo Bảo làm. Trong khi đang trên đường đi giao rượu cho khách hàng của Công ty Minh Nguyệt thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình khám xét tại Công ty Minh Nguyệt, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ thêm hàng trăm chai rượu ngoại khác, cùng nhiều tem nhãn, mã vạch và dụng cụ mà các đối tượng dùng để pha chế rượu giả.

SƠN KHÊ