AN NINH - TRẬT TỰ

Đánh bạc

Ngày 19/1, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số đề xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại đường 30/4 (phường 12, TP. Vũng Tàu) lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Vũ Văn Tiền (SN 1987, trú tại huyện Long Điền) đang ghi số đề cho Nguyễn Văn Nam (SN 1986, trú tại TP.Bà Rịa) với số tiền 1,8 triệu đồng. Ngoài ra, Tiền còn ghi số đề cho các con bạc khác với tổng số tiền 6,328 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 19/1, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Đỗ Thanh Lâm (SN 1985, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường Nguyễn Văn Cừ (KP 2, TP.Bà Rịa) lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Lâm đang tàng trữ 1 gói nilon hàn kín chứa chất kết tinh không màu (đối tượng khai nhận là ma túy đá).

• Cùng ngày Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Bùi Ngọc Trọng (SN 1993, trú tại phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). Trước đó, vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 18/1, tại khu vực chung cư Thương mại Vũng Tàu Center (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu), Đồn Biên phòng Bến Đá bắt quả tang Bùi Ngọc Trọng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 điện thoại di động, 1 xe máy và 13,1 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Trọng, cơ quan chức năng thu giữ thêm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá (tổng trọng lượng cả 2 gói ma túy dạng đá khoảng 20g). (Nguyễn Văn - Minh Nhân)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 19/1, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Tăng Thành Công (SN 2001, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi đánh bạc. Theo hồ sơ, Công gây án tại TX.Phú Mỹ rồi bỏ trốn, nên ngày 22/9/2020, Công an TX.Phú Mỹ ra quyết định truy nã. (Phước An)

Bắt 2 đối tượng truy nã

Ngày 19/1, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý Ngô Xuân Quyền (SN 1993) và Trần Minh Sang (tức “Cu Sển”, SN 1993, cùng trú tại huyện Xuyên Mộc) về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo hồ sơ, từ khoảng cuối tháng 10 đến tháng 11/2019, Quyền và Sang đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền từ 12 đến 18 giờ hằng ngày tại các khu rừng ở xã Bông Trang, Bưng Riềng, Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) với số tiền hàng trăm triệu đồng. Sau khi gây án, Quyền và Sang bỏ trốn nên PC02 ra quyết định truy nã. Hai đối tượng trên bị bắt tại một quán cà phê ở TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). (Trí Nhân)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 19/1, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, từ cuối tháng 10/2020, tại phường 11 (TP.Vũng Tàu), Lê Văn Trọng (SN 2001, trú tại TP.Vũng Tàu) đã quan hệ tình dục 5 lần với cháu T.T.N.T. (SN 2006, trú tại TP.Vũng Tàu). Đến ngày 5/1/2021, mẹ nạn nhân phát hiện cháu T. có thai nên báo cơ quan công an. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra các vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đang tạm giữ các xe có đặc điểm sau: 1) Hiệu Yamaha Sirius màu đen bạc vàng, biển số 72L8-1171, số máy 5C64-177064, số khung RLCS5C6409Y177056; 2) Hiệu Yamaha Sirius màu xanh, biển số 60V2-9531, số máy 042147, số khung 042147; 3) Hiệu Yamaha Luvias màu xanh vàng, biển số 72C1-03113, số máy 44S1022170, số khung RLC244S10AY022168. Ai là chủ sở hữu các tài sản trên, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu làm thủ tục nhận lại tài sản. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không ai đến liên hệ làm việc thì tài sản sẽ được xử lý theo luật định. Địa chỉ liên hệ giải quyết: Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Vũng Tàu (số 1, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu. Điện thoại, số FAX: 0254.3856.743 hoặc 0913.172.258 gặp điều tra viên: Võ Quốc Công).