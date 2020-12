CÔNG AN TP. VŨNG TÀU: Thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT

Ngày 30/12, Công an TP. Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021.

Năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, cùng sự nỗ lực, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thách thức của CBCS, lực lượng Công an TP. Vũng Tàu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững ANCT – TTATXH. Trong năm, Công an TP. Vũng Tàu đã phát hiện 362 vụ vi phạm pháp luật về TTXH, điều tra làm rõ 298 vụ, đạt tỷ lệ 82,3%; Án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 95,45%. Tình hình TTATGT được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng tổ chức đua xe trái phép, số vụ TNGT và số người chết giảm so với năm 2019.

Năm 2021, Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, không để hình thành điểm “nóng” về ANTT, hay những tình huống đột xuất, bất ngờ, đặc biệt không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

